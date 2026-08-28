Οι άδειες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ανακτήθηκαν με απόφαση του υφυπουργού Νίκου Παπαϊωάννου.

Τα μη κρατικά πανεπιστήμια York και Keele ανέκτησαν τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Οι άδειες για τα παραρτήματα των μη κρατικών πανεπιστημίων χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, με απόφαση του υφυπουργού Νίκου Παπαϊωάννου, που υπεγράφη την Παρασκευή, χορηγείται, εκ νέου, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στα δύο μη κρατικά Πανεπιστήμια υπό τη νομική μορφή παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σε συνέχεια των πρόσφατων υπ’ αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας» αναφέρεται χαρακτηριστικά».

Τα παραρτήματα - Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι το παράρτημα του μη κρατικού πανεπιστημίου του Keele στην Αθήνα και το αντίστοιχο του Υork, στη Θεσσαλονίκη.