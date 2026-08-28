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Η πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια θεάματα του καλοκαιριού.

Εντυπωσιακές εικόνες χάρισε η πανσέληνος του Αυγούστου, καθώς το ολόγιομο φεγγάρι έκανε την εμφάνιση του σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, από την Ευρώπη έως την Αμερική.

Στη Λισαβόνα, το φεγγάρι φώτισε τον νυκτερινό ουρανό ενώ στη Βραζιλία η πανσέληνος συνδυάστηκε με μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή μερική έκλειψη Σελήνης. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στο Μιζούρι των ΗΠΑ, όπου το φεγγάρι έλαμψε πάνω από το Κάνσας Σίτι.

Η πανσέληνος στο Μιζούρι

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Η πανσέληνος στη Βραζιλία

Η πανσέληνος στον ουρανό της Πορτογαλίας

Στην Αθήνα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη λάμψη της πανσελήνου δίπλα στη φωτισμένη Ακρόπολη.

Το φαινόμενο της 27ης και 28ης Αυγούστου ήταν ιδιαίτερο, καθώς σχεδόν το 96% της Σελήνης πέρασε μέσα από τη σκιά της Γης, δημιουργώντας σε πολλές περιοχές την κόκκινη απόχρωση της «ματωμένης Σελήνης».

Η πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια θεάματα του καλοκαιριού.

Γιατί λέγεται «Φεγγάρι του Οξύρυγχου»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής.

Ο Αύγουστος θεωρούνταν η εποχή κατά την οποία ο οξύρρυγχος, ένα μεγάλο ψάρι που ζει σε λίμνες και ποτάμια της περιοχής, ήταν πολλαπλάσιος σε πληθυσμό και πιο εύκλο να αλιευθεί.

Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πανσέληνος συνδέθηκε με την περίοδο αλιείας του και πήρε το όνομά του.

Με την πάροδο του χρόνου, η ονομασία «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» καθιερώθηκε ως η παραδοσιακή ονομασία της πανσελήνου του Αυγούστου.