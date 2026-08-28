Η αρκούδα ήθελε να πάρει μία… γεύση από το παπούτσι του φωτογράφου.

Βλέπεις μια ενήλικη αρκούδα και τα μικρά της να πλησιάζουν. Κάποια από τα ζώα είναι πολύ κοντά. Πώς αντιδράς; Αν είσαι φωτογράφος άγριας ζωής, με απόλυτη ψυχραιμία.

Αυτό προδίδει το βίντεο του Μπρους Ρόμπερτ Ντανζ, που φωτογράφιζε αρκούδες στην Αλάσκα, με ένα γκρουπ, στις 2 Αυγούστου. Τα ζώα ψάρευαν σε ποτάμι, όταν κάποια στιγμή βγήκαν από το νερό και πέρασαν δίπλα από το γκρουπ. Το ένα από τα μικρά ίσως να… βαρέθηκε τον σολομό και ήθελε μια γεύση από σόλα παπουτσιού, αστειεύτηκε ο Ντανζ. Γιατί δάγκωσε ελαφρά το παπούτσι του.

«Όχι αρκούδα, όχι αρκούδα», ακούγεται να λέει κάποιος από την ομάδα, την ώρα που τα μικρά άρχισαν να περνούν σε πολύ μικρή απόσταση. Αλλά το ένα ζώο δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό και δάγκωσε ελαφρά το παπούτσι του Ντανζ. «Όχι, αυτό είναι το πόδι μου», ήταν η αντίδρασή του. «Μια μικρή μετακίνηση του ποδιού ήταν αρκετή για να τελειώσει», ανέφερε ο φωτογράφος στο Storyful. Αμέσως η μικρή αρκούδα έκανε πίσω και ακολούθησε τα υπόλοιπα ζώα.

«Η μητέρα ήξερε τι συνέβαινε και πως δεν ήμασταν απειλή για τα μικρά της», σημείωσε ο οδηγός του γκρουπ, Τζέρι Τζακς, που σε ανάρτηση εξήγησε ότι η αντίδρασή τους ήταν η σωστή, διαφορετικά τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάρει άλλη τροπή. «Όταν άρχισαν να πλησιάζουν υπερβολικά, δύο πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πρώτον, να σηκωθούμε και να κάνουμε πίσω. Αυτό θα ήταν λάθος απόφαση. Αν σηκωνόμασταν οχτώ άνθρωποι, η μητέρα μπορεί να το θεωρούσε απειλή. Το ότι μείναμε ακίνητοι ήταν η καλύτερη επιλογή», πρόσθεσε.

Η στιγμή που η αρκούδα «δοκιμάζει» το πόδι του φωτογράφου