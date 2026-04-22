Όπως ανέφεραν οι Αρχές της Νέας Υόρκης, η αρκούδα θα επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

Ένα περιστατικό με πρωταγωνίστρια μια μαύρη αρκούδα σημειώθηκε στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης, όταν το ζώο εντοπίστηκε μέσα σεκατοικημένη περιοχή και σκαρφάλωσε σε δέντρο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι αρμόδιες αρχές για την άγρια ζωή, σε συνεργασία με την αστυνομία, κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ακινητοποίησή της με χρήση αναισθητικού βέλους. Στη συνέχεια, η αρκούδα έπεσε με ασφάλεια σε δίχτυ που είχαν απλώσει οι διασώστες στο έδαφος.

{https://x.com/nexta_tv/status/2046866611756278118}

Σύμφωνα με τις αρχές, οι μαύρες αρκούδες συχνά πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές την άνοιξη, αναζητώντας τροφή. Παρότι μπορούν να γίνουν επικίνδυνες, συνήθως αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ζώο παρέμεινε στο δέντρο για περισσότερες από τέσσερις ώρες πριν ολοκληρωθεί η επιχείρηση, ενώ η κυκλοφορία στον δρόμο είχε διακοπεί.

Όπως έγινε γνωστό, η αρκούδα πρόκειται να μεταφερθεί και να απελευθερωθεί ξανά στο φυσικό της περιβάλλον.

{https://x.com/KTLA/status/2046764675308958171}

Με πληροφορίες του BBC