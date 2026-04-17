Μία όχι και τόσο συνηθισμένη καταδίωξη έλαβε χώρα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όταν ένας αστυνομικός κυνήγησε έναν κλέφτη πάνω στο άλογο του.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της 72ης Οδού και της Λεωφόρου Κολόμβου το πρωί της Τετάρτης, 15/04, όταν μία γυναίκα έκλεψε την τσάντα από μία περαστικό και τράπηκε σε φυγή.

Έφιππος αστυνομικός που βρισκόταν σε περιπολία αντιλήφθηκε το συμβάν και άρχισε να καταδιώκει την δράστιδα, με το άλογο ράτσας Στάνταρμπρεντ να διασχίζει τους πολυσύχνατους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η καταδίωξη κατεγράφη από την bodycam του αστυνομικού, με την δράστιδα να συλλαμβάνεται και την Κέλυ (όπως λέγεται το άλογο) να λαμβάνει τα εύσημα.

Σε ανάρτηση της στο Χ, η αστυνομία της Νέας Υόρκης έγραψε χαρακτηριστικά « Είτε με τα πόδια έιτε καλπάζοντας, οι αστυνομικοί μας είναι πάντα έτοιμοι για το καθήκον».

Δείτε το βίντεο από την καταδίωξη

