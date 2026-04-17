Η περίπτωση του λύκου είχε τραβήξει το ενδιαφέρον μέχρι και του προέδρου της Νοτίου Κορέας.

Έπειτα από περιπετειώδη αναζήτηση εννέα ημερών εντοπίστηκε και διασώθηκε ο Νεούκγκου, ένας δίχρονος λύκος που δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο στη Νότια Κορέα και τράβηξε την προσοχή ολόκληρης της χώρας.

Ο νεαρός λύκος εντοπίστηκε κοντά σε αυτοκινητόδρμο την Παρασκευή (17/04) στην πόλη Ντέτζον, όπου βρίσκεται και ο ζωολογικός κήπος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασαν τον λύκο και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

Για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί εκατοντάδες διασώστες, με τον Νεούκγκου να καταφέρνει να τους ξεφύγει αρκετές φορές. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι αρχές είχαν σχεδόν καταφέρει να τον πιάσουν, όταν η πυροσβεστική έλαβε ειδοποίηση το βράδυ της Δευτέρας ότι είχε εντοπιστεί σε ένα βουνό περίπου 2 χλμ. από το O-World, τον ζωολογικό κήπο και θεματικό πάρκο από όπου είχε δραπετεύσει.

Ακόμη και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, είχε εκφράσει δημόσια την ευχή του για την ασφαλή επιστροφή του Νεούκγκου Βίντεο που τον έδειχνε να τρέχει σε δρόμο μέσα στο σκοτάδι, φωτισμένος από προβολείς αυτοκινήτου, κυκλοφόρησε επίσης στα social media.

Η περιπέτεια του Νεούκγκου ενέπνευσε ακόμη και τη δημιουργία ενός meme coin, με τους δημιουργούς του να τον χαρακτηρίζουν «τον λύκο που δεν έμενε στο κλουβί» και «σύμβολο ανεξαρτησίας».

Γεννημένος το 2024, ο Νεούκγκου αποτελεί μέρος ενός προγράμματος του O-World για την αποκατάσταση του κορεατικού λύκου, ενός είδους που κάποτε ζούσε στην Κορεατική Χερσόνησο αλλά σήμερα θεωρείται εξαφανισμένο στη φύση.

Ωστόσο, λόγω της ζωής του σε αιχμαλωσία, υπήρχαν ανησυχίες για το αν θα μπορούσε να επιβιώσει μόνος του στη φύση. Οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων εξέφρασαν επίσης φόβους ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί κατά τη σύλληψή του — κάτι που είχε συμβεί το 2018 με τον Πορόνγκι, ένα πούμα που είχε δραπετεύσει από τον ίδιο ζωολογικό κήπο.

Οι αρχές ξεκίνησαν νέα επιχείρηση το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Ανιόνγκ-ντονγκ, έπειτα από σχετική πληροφορία. Εκεί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, πυροβολώντας τον στον μηρό με αναισθητικό βέλος από απόσταση περίπου 20 μέτρων, και στη συνέχεια τον μετέφεραν πίσω στον ζωολογικό κήπο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Νεούκγκου κινούνταν «πολύ γρήγορα», ενώ η πορεία του παρακολουθούνταν και με drone. Χρειάστηκαν περίπου έξι λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Βίντεο από την επιχείρηση που δημοσίευσε η δημοτική αρχή δείχνει τον αναισθητοποιημένο λύκο να μεταφέρεται από τους διασώστες και να τοποθετείται σε ειδικό κλουβί, ενώ ργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη φροντίδα του σε ιατρική εγκατάσταση.

Οι αρχές δήλωσαν ότι «δεν είχε χάσει πολύ βάρος» και ότι «φαίνεται πως είχε τραφεί». Κατά την εξέταση εντοπίστηκε επίσης ένα αγκίστρι ψαρέματος στο στομάχι του, το οποίο αφαιρέθηκε με ενδοσκοπική επέμβαση.

«Ευχαριστούμε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να φέρουν τον Νεούκγκου πίσω στο σπίτι», ανέφερε η δημοτική αρχή σε ανάρτησή της.

Με πληροφορίες του BBC