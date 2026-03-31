Η γυναίκα προσπαθούσε να οδηγήσει τον αποπροσανατολισμένο λυκο έξω από την περιοχή όταν την δάγκωσε στο πρόσωπο.

Μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση από λύκο στο κέντρο του Αμβούργου τη Δευτέρα. Οι αρχές έκαναν λόγο για το πρώτο τέτοιο περιστατικό από τότε που το απειλούμενο με εξαφάνιση αρπακτικό επανεισήχθη στη Γερμανία πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η επίθεση έγινε κοντά σε ένα κατάστημα IKEA στην περιοχή Αλτόνα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα προσπαθούσε να οδηγήσει το ζώο, το οποίο φαινόταν αποπροσανατολισμένο και είχε επανειλημμένα πέσει πάνω σε έναν γυάλινο τοίχο, έξω από την περιοχή όταν την δάγκωσε στο πρόσωπο.

Αφού έλαβε ιατρική βοήθεια στο σημείο, μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου της έγιναν ράμματα ενώ στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Ο λύκος έφυγε από το σημείο και περιπλανήθηκε στην πόλη μέχρι που οι αρμόδιοι κατάφεραν να το εντοπίσουν και να το συλλάβουν του στις όχθες της λίμνης Binnenalster. Οι αρχές δήλωσαν ότι η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

«Είναι η πρώτη τέτοια περίπτωση από τότε που οι λύκοι επανεισήχθησαν το 1998», δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Διατήρηση της Φύσης της Γερμανίας.

Ο ιθαγενής πληθυσμός λύκων της Γερμανίας ουσιαστικά οδηγήθηκε στην εξαφάνιση κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αλλά τα ζώα έχουν κάνει μια δραματική επιστροφή μετά την επανεισαγωγή τους στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Περισσότερες από 200 αγέλες έχουν καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ ανάλογη αύξηση έχει σημειωθεί στον πληθυσμό τους σε όλη την Ευρώπη. Περισσότεροι από 21.500 λύκοι πιστεύεται ότι περιφέρονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μια αύξηση 58% σε σύγκριση με τον πληθυσμό που καταγράφηκε πριν από μια δεκαετία.

Οι λύκοι είναι συνήθως διστακτικοί και αποφεύγουν τους ανθρώπους, καθιστώντας τις επιθέσεις εξαιρετικά σπάνιες. Αλλά καθώς οι αγέλες τους έχουν επανεγκατασταθεί σε μια ολοένα και πιο αστικοποιημένη ήπειρο, τα ζώα έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με τους ανθρώπινους οικισμούς. Παρόλο που τα αρπακτικά ζώα αποφεύγουν τους ανθρώπους, υπάρχουν πολλές αναφορές για επιθέσεις σε ζώα και άλλα ζώα.

Χαρακτηριστική ήταν η επίθεση λύκου στο πόνι της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τη Ντόλι, η οποία σκοτώθηκε από έναν γκρίζο λύκο στη Γερμανία το 2022. Μετά το περιστατικό, η επικεφαλής της Επιτροπής άσκησε πιέσεις στην ΕΕ να υποβαθμίσει το καθεστώς προστασίας των λύκων ώστε να επιτραπεί η μεγαλύτερη θανάτωση.

Σε εθνικό επίπεδο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία έχουν επίσης κινηθεί για να χαλαρώσουν οι κανόνες διατήρησης του πληθυσμού των λύκων. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο εξέδωσε αποφάσεις που προειδοποιούν τις χώρες μέλη ότι η χαλάρωση των κανόνων κυνηγιού για τους λύκους δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της μακροπρόθεσμης διατήρησης του ζώου.

Με πληροφορίες του Politico