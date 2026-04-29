Συναγερμό προκάλεσε ένας υπάλληλος ζωολογικού κήπου στην Ιαπωνία, όταν είπε στην αστυνομία ότι έριξε το πτώμα της γυναίκας του στον κλίβανο που προορίζεται για να νεκρά ζώα.

Ο ζωολογικός κήπος της πόλης Ασαχικάβα, ένας από τους δημοφιλέστερους στην Ιαπωνία, ετοιμαζόταν να υποδεχθεί και πάλι επισκέπτες από σήμερα, Τετάρτη, μετά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης που διήρκεσαν τρεις εβδομάδες. Όμως, η αποκάλυψη που έκανε υπάλληλος του ζωολογικού κήπου στις αρχές, κράτησε κλειστό τον χώρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπάλληλος είπε στην αστυνομία ότι έριξε το πτώμα της συζύγου του στον κλίβανο του ζωολογικού χώρου. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι αρχές αναζητούσαν τη γυναίκα από τη στιγμή που φίλος της δήλωσε την εξαφάνισή της.

Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας στους χώρους και ο ζωολογικός κήπος θα παραμείνει κλειστός τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Ο Asahiyama Zoo, που άνοιξε το 1967, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους ζωολογικούς κήπους της Ιαπωνίας, μεταξύ άλλων για τις ασυνήθιστες εγκαταστάσεις του, που επιτρέπουν στον κόσμο να παρακολουθεί τα ζώα από πολύ κοντά. Κάθε χρόνο δέχεται πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες.

