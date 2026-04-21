Στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε το πτώμα.

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

Περίπου στις 16:00 εντοπίστηκε το πτώμα άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, στην οδό Τσαμαδού. Περαστικός ειδοποίησε την Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ιατροδικαστής έσπευσε στο εγκαταλελειμμένο σπίτι, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του άνδρα, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας. Οι πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας voria αναφέρουν ότι ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια και εκτιμάται ότι ο άνδρας πέθανε πριν από περίπου 15 ημέρες.