Η υπόθεση αφορά το έγκλημα που διαπράχθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013, όταν ο 65χρονος βρήκε ασφυκτικό θάνατο κατά τη διάρκεια ληστείας στην περιοχή της Τούμπας.

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία 65χρονου στη Θεσσαλονίκη, το κίνητρο της οποίας ήταν η ληστεία, ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα αναμένεται να καθίσει - για πρώτη φορά - στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Πρόκειται, σύμφωνα με δικαστικές πηγές όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, για 46 ετών, σήμερα, Αλβανό υπήκοο, που είχε ταυτοποιηθεί ως εκ των δραστών, ενώ παραπέμφθηκε με βούλευμα να δικαστεί σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ανθρωποκτονία και ληστεία από κοινού. Κατά τις ίδιες πηγές, συνελήφθη στη Σερβία και εκδόθηκε στην Ελλάδα κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής.

Η υπόθεση αφορά το έγκλημα που διαπράχθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013, όταν ο 65χρονος βρήκε ασφυκτικό θάνατο κατά τη διάρκεια ληστείας στην περιοχή της Τούμπας. Για την υπόθεση έχουν ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινές που φθάνουν την ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πρόσκαιρες καθείρξεις τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του θύματος, ο σύζυγός της και δύο ακόμη αλλοδαποί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οικιακή βοηθός φαίνεται πως ενημέρωσε τον σύζυγό της για την οικονομική κατάσταση του 65χρονου. Με τη σειρά του ο σύζυγος φαίνεται πως "ανέθεσε" στους φυσικούς αυτουργούς της διάπραξη του εγκλήματος. Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα παρακολουθούσαν επί ημέρες το σπίτι του παθόντα.

Την ημέρα του εγκλήματος, οι δράστες οδήγησαν τον 65χρονο στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου τον ακινητοποίησαν, τον φίμωσαν και τον έδεσαν, με αποτέλεσμα τον ασφυκτικό του θάνατο. Στη συνέχεια αφαίρεσαν τιμαλφή και τα κλειδιά που είχε ο άτυχος άντρας πάνω του, και εισήλθαν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν η γυναίκα του 65χρονου, από όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

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Η οικιακή βοηθός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11,5 ετών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις, ο καθένας.