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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εξελίσσεται πλησίον αρδευτικού καναλιού σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα πλησίον του οικισμού Περιβολάκι Θεσσαλονίκης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχηματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκι Θεσσαλονίκης, που τους συνιστά να παραμείνουν σε ετοιμότητα ενώ στις 16:23 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκι προς Λαγκαδά.

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{https://x.com/112Greece/status/2075924519240319395}

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ss2qXZ__hsY}