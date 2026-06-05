Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στην ανοιχτή εκδήλωση της ThinkGreen στη Θεσσαλονίκη για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την ανθεκτικότητα των πόλεων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, συμμετέχει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στις 11:00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, στην ανοιχτή εκδήλωση της ThinkGreen με θέμα: «Πράσινες και Ανθεκτικές Πόλεις: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλονίκη του Αύριο»

Η εκδήλωση ανοίγει στη Θεσσαλονίκη μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον των πόλεων, την κλιματική ανθεκτικότητα, τις βιώσιμες μετακινήσεις, το αστικό πράσινο, την προστασία των δημόσιων χώρων και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή απειλή, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα τις γειτονιές, τις υποδομές, την υγεία και την ποιότητα ζωής. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η έλλειψη πρασίνου, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση και η πίεση στις αστικές υποδομές δείχνουν ότι οι πόλεις χρειάζονται άμεσα ένα νέο, ολοκληρωμένο σχέδιο προσαρμογής.

Σε δήλωσή του ενόψει της εκδήλωσης, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει:

«Η Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να γίνει μια πιο πράσινη, πιο λειτουργική και πιο ανθεκτική πόλη. Η κλιματική κρίση δεν είναι θεωρία· είναι η ζέστη που γίνεται αφόρητη στις γειτονιές χωρίς πράσινο, είναι η δυσκολία στη μετακίνηση, είναι η πίεση στους δημόσιους χώρους, είναι η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Γι’ αυτό χρειάζονται πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την υγεία και την καθημερινότητα. Οι πόλεις του αύριο πρέπει να σχεδιαστούν σήμερα — με περισσότερη ανθεκτικότητα, περισσότερη δικαιοσύνη και καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε πολίτη».

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Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης ο Φίλιππος Γκανούλης, Πολιτικός Μηχανικός, Ειδικός Σύμβουλος Δήμου Θερμαϊκού και πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος, η Ελπίδα Καλπίδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Δήμου Καλαμαριάς, ο Γιώργος Δημαρέλος, Συγκοινωνιολόγος και Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και ο Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Τη συζήτηση συντονίζει ο Ρικάρντο Χέιρ, Κοινοτικός Σύμβουλος στο Ε΄ Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.