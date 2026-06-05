Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της σχολικής χρονιάς - Το χρονοδιάγραμμα για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η σχολική χρονιά 2025-2026, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να μετρούν πλέον αντίστροφα για το κλείσιμο των σχολείων, την ολοκλήρωση των μαθημάτων, των εξετάσεων και την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Μετά από μια απαιτητική σχολική χρονιά γεμάτη υποχρεώσεις, διαγωνίσματα και προετοιμασία για τις εξετάσεις, η σχολική κοινότητα προετοιμάζεται για το τελευταίο στάδιο πριν από τη θερινή ανάπαυλα.

Το ενδιαφέρον αυτή την περίοδο επικεντρώνεται κυρίως στις εξετάσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων συμμετέχουν ήδη στις Πανελλήνιες 2026, διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού στα ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς και απαιτητικής προετοιμασίας για χιλιάδες μαθητές. Παράλληλα, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους στα μαθήματα ειδικότητας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, που θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Για πολλούς υποψηφίους, η διαδικασία αυτή αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από την ανακοίνωση των βαθμολογιών και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η περίοδος για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να καλούνται να αποδείξουν τόσο τη φυσική τους κατάσταση όσο και την καταλληλότητά τους για τις συγκεκριμένες σχολές.

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Την ίδια στιγμή, οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου συμμετέχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίουμε τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ώστε να κλείσει και τυπικά η σχολική χρονιά για τους μαθητές αυτών των δύο τάξεων.

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Σε εξεταστικό ρυθμό κινούνται και τα Γυμνάσια της χώρας. Οι μαθητές συμμετέχουν στις ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές θα αποχαιρετήσουν τις σχολικές αίθουσες για το καλοκαίρι, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο.

Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη λήξη των μαθημάτων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ που ήδη έχει σταλεί στα σχολείαστα Δημοτικά τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Δευτέρα 15 Ιουνίου όπου χορηγούνται οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών. Επίσης, την ίδια ημέρα αποστέλλονται οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια. Αντίστοιχα για τα Νηπιαγωγεία ημέρα λήξης των μαθημάτων ορίζεται η 15η Ιουνίου κατά την οποία αποστέλλονται τα πιστοποιητικά φοίτησης των μαθητών/τριών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό. Από την επόμενη ημέρα, οι μικροί μαθητές θα ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, έχοντας μπροστά τους σχεδόν τρεις μήνες ξεκούρασης και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

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Καθώς πλησιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς, η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ήδη ξεκινήσει. Για άλλους μαθητές η περίοδος αυτή συνοδεύεται από την αγωνία των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων, ενώ για άλλους από την προσμονή της ξεκούρασης και του ελεύθερου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς δεν απέχει πλέον πολύ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ακόμη εκπαιδευτικής διαδρομής και την έναρξη του καλοκαιριού.

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