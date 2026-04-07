Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο Ψηφιακό Φροντιστήριο με τη δημιουργία δωρεάν ψηφιακού βοηθού για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ξένων γλωσσών.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στην εκπαίδευση με στόχο την εξατομικευμένη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση για όλους τους μαθητές. Μέσα από το Ψηφιακό Φροντιστήριο, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα αποκτήσουν δωρεάν και ασφαλή ψηφιακό βοηθό μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη, που θα τους υποστηρίζει στην προετοιμασία τους για τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών των Πανελληνίων εξετάσεων, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

Στο πλαίσιθο αυτό η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε χθες μνημόνιο συνεργασίας με τη Microsoft για την ργανωμένη και συστηματική ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας θα παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό και τις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ θα συσταθεί ειδική επιστημονική και τεχνική ομάδα που θα συνεργάζεται στενά με την αντίστοιχη ομάδα της Microsoft. Από την πλευρά της, η Microsoft θα συνεισφέρει τεχνογνωσία για πιλοτική εφαρμογή λύσεων ΤΝ, παροχή πρόσβασης στο διεθνές πρόγραμμα “AI for Educators” με ελληνικούς υπότιτλους και διαμοιρασμό βέλτιστων πρακτικών για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, θα συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης.

Η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Ενισχύουμε το Ψηφιακό Φροντιστήριο, προσφέροντας στους μαθητές της Γ’ Λυκείου έναν δωρεάν, ασφαλή ψηφιακό βοηθό μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για ένα εργαλείο που υποστηρίζει τη μελέτη και λειτουργεί συμπληρωματικά στο έργο των εκπαιδευτικών. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τις ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και να ενισχύσουμε την ισότιμη πρόσβαση στην εξατομικευμένη μάθηση, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή οικονομικών δυνατοτήτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να μας φοβίζει· πρέπει να μας κινητοποιεί να σχεδιάσουμε το σχολείο του αύριο, που συνδυάζει την τεχνολογία με τον ανθρώπινο ρόλο του εκπαιδευτικού και καλλιεργεί υπεύθυνη, κριτική και δημιουργική σκέψη».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου, τόνισε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί και πρέπει να γίνει ένας ισχυρός, υπεύθυνος σύμμαχος της εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως τόπου ή κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, ενώ παράλληλα να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία με νέες δυνατότητες μάθησης».

Με την πρωτοβουλία αυτή, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου αποκτούν πρόσβαση σε ένα ψηφιακό εργαλείο που συμπληρώνει τη σχολική εκπαίδευση και ενισχύει την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση και την εξατομικευμένη μάθηση.