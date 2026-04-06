Μια σημαντική αλλαγή τίθεται σε ισχύ για τα σχολεία καθώς σύμφωνα με ενημέρωση που αναρτήθηκε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο «ολοκληρώθηκε η μετάβαση στη διασύνδεση με το Μητρώο Πολιτών για την άντληση Πιστοποιητικών Γέννησης στο ΠΣ myschool.»

Η διασύνδεση του ΠΣ myschool με το Εθνικό Μητρώο Πολιτών επιτρέπει εφεξής την άμεση άντληση των πιστοποιητικών των μαθητών. Η αλλαγή αυτή μειώνει τη γραφειοκρατία, εξοικονομεί χρόνο για τους γονείς και τους κηδεμόνες, ενώ παράλληλα διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους των σχολείων, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να συλλέγουν ή να επαληθεύουν χειροκίνητα τα πιστοποιητικά. Τα δεδομένα προέρχονται απευθείας από το Μητρώο Πολιτών μέσω ασφαλών ψηφιακών καναλιών, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των μαθητών.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω κίνηση βασίζεται σε ΦΕΚ του 2026 που ρυθμίζονται εκ νέου και με λεπτομέρεια τα θέματα που αφορούν το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool», το οποίο αποτελεί τον βασικό ψηφιακό «πυρήνα» της διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφασητο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) θεσμοθετεί το myschool ως ενιαίο, κεντρικό ψηφιακό μητρώο για τους μαθητές για ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων γέννησης, εγγραφής, απουσιών, βαθμολογιών και άλλων προσωπικών δεδομένων.

Δείτε αναλυτικά εδώ