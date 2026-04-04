Η ημερομηνία επιστροφής στα θρανία μετά τις πασχαλινές διακοπές: Όσα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και γονείς.

Είμαστε στην τελική ευθεία για τον εορτασμό του φετινού Πάσχα με τους μαθητές να απολαμβάνουν ήδη την ανεμελιά με κλειστά σχολεία και απεριόριστο ελεύθερο χρόνο άνευ μαθημάτων και διαβάσματος. Μετά το πέρας των πασχαλινών διακοπών, οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλώς εχόντων των πραγμάτων θα επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Η επιστροφή αυτή θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη των μαθημάτων μετά από ένα διάστημα 16 ημερών διακοπών, το οποίο ξεκινά και τυπικά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου.

Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί που παραδοσιακά κλείνουν τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου θα επαναλειτουργήσουν επίσης τη Δευτέρα 20 Απριλίου με τους λιλιπούτειους μαθητές να επανέρχονται σε καθημερινές δραστηριότητες που συνδυάζουν μάθηση και ψυχαγωγία.

Η επιστροφή στα σχολεία μετά τις πασχαλινές διακοπές αποτελεί μια σημαντική περίοδο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές επανέρχονται σε έναν ρυθμό καθημερινών μαθημάτων, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, να προετοιμάσουν τους μαθητές για εξετάσεις με τελικό στόχο την λήξη της σχολικής χρονιάς στις 15 Ιουνίου.

Σε κάθε περίπτωση οι αργίες και τα τριήμερα δεν ολοκληρώνονται με τις πασχαλινές διακοπές καθώς υπολείπονται η Πρωτομαγιά (Παρασκευή 1η Μαΐου) και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1η Ιουνίου), που προσφέρουν επιπλέον ευκαιρίες για ξεκούραση και ανάπαυλα πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.