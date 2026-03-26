Πώς σχετίζεται η ημερομηνία του Πάσχα με την γιορτή του Αγίου Γεωργίου 2026 - Πότε «πέφτει» φέτος.

Καθώς είμαστε στην τελική ευθεία για το Πάσχα 2026 πολλοί είναι αυτοί που αρχίζουν να αναρωτιούνται πότε θα γιορταστεί φέτος ο Άγιος Γεώργιος δεδομένου ότι πρόκειται για μια εορτή που παραδοσιακά συνδέεται με την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα.

Φέτος, λοιπόν, που το Πάσχα θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θα τιμηθεί κανονικά στις 23 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη. Το γεγονός ότι φέτος το Πάσχα «πέφτει» νωρίς συντέλεσε στο να μην μετατεθεί η γιορτή του Αγίου και να πραγματοποιηθεί κανονικά την καθιερωμένη ημερομηνία.

Πώς η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα συνδέεται με την γιορτή του Αγίου Γεωργίου

Καθώς η γιορτή του Aγίου Γεωργίου είναι κινητή εορτή, το αν θα εορταστεί πριν ή μετά το Πάσχα, είναι τελικά και αυτό που καθορίζει και την τελική ημερομηνία. Κανονικά η ημέρα γιορτής του Αγίου Γεωργίου είναι στις 23 Απριλίου. Δεδομένου ότι τα τροπάρια που ακούγονται στον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου έχουν μέσα αναστάσιμα λόγια, η γιορτή μετακινείται ανάλογα με το πότε «πέφτει» το Πάσχα. Σύμφωνα με τη θρησκεία, δεν μπορεί η τίμηση της μνήμης του ορθόδοξου Αγίου να γίνει πριν το Πάσχα. Ως εκ τούτου, όταν η 23η Απριλίου «πέφτει» πριν το Πάσχα, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μεταφέρεται τη Δευτέρα του Πάσχα. Φέτος όμως, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου 2026, «πέφτει» μετά το Πάσχα και έτσι οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες θα τιμήσουν την ονομαστική τους εορτή την Πέμπτη 23 Απριλίου.