Ο οδικός χάρτης των πασχαλινών διακοπών των μαθητών - Οι ημερομηνίες για κάθε βαθμίδα.

Το Πάσχα 2026 πλησιάζει και μαζί του οι διακοπές για μαθητές όλων των βαθμίδων. Ουσιαστικά η πασχαλινή ανάπαυλα αποτελεί την δεύτερη πολυήμερη διακοπή των μαθημάτων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας μετά τα Χριστούγεννα με τους μαθητές να απολαμβάνουν μια σημαντική «ανάσα» από την απαιτητική σχολική καθημερινότητα του διαβάσματος και των διαγωνισμάτων. Παράλληλα είναι ο προθάλαμος για τη λήξη της σχολικής χρονιάς με το βλέμμα στραμμένο στις καλοκαιρινές διακοπές με τα σχολεία να βάζουν λουκέτο για σχεδόν τρεις μήνες την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τα ημερολόγια έχουν ήδη πάρει «φωτιά» για τις πασχαλινές αργίες με τους μαθητές να μετράνε κάθε μέρα αντίστροφα για τον μισό μήνα διακοπών με κλειστά σχολεία.

Πάσχα 2026: Όλες οι ημερομηνίες των σχολικών διακοπών

Τα σχολεία παραδοσιακά θα κλείσουν παραμονές Μεγάλης Εβδομάδας. Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο από το ΥΠΑΙΘΑ τα μαθήματα στις τάξεις θα ολοκληρωθούν για τις διακοπές του Πάσχα την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, τελευταία σχολική ημέρα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα. Οι μαθητές θα αποφορτιστούν και θα έχουν στη διάθεσή τους δεκαέξι μέρες χωρίς σχολικά καθήκοντα. Δεδομένου ότι το Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου η επιστροφή στα θρανία είναι προγραμματισμένη μετά το πέρας της εβδομάδας της Διακαινησίμου που ολοκληρώνεται την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου. Η επιστροφή στα θρανία έχει «κλειδώσει» για την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Τι ισχύει για τις πασχαλινές διακοπών των λιλιπούτειων μαθητών

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, δημοτικοί και ιδιωτικοί διαφοροποιούνται ως προς τις αργίες για το Πάσχα. Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν από τον εκάστοτε φορέα για το ακριβές πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές παραμείνουν κλειστοί κατά το χρονικό διάστημα, από την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου με την επάνοδό τους να είναι προγραμματισμένη την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Tι γίνεται με τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών ξεκινούν τις διακοπές τους από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου. Κάποια φροντιστήρια προσαρμόζουν το ωράριό τους για να εξυπηρετήσουν μαθητές και γονείς κατά την εορταστική περίοδο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί πολύτιμος χρόνος μαθημάτων.