Οι μαθητές αξίζει να βρεθούν στο Μεσολόγγι και να περιηγηθούν στα ιστορικά σημεία της πόλης, ακολουθώντας τα ιστορικά χνάρια της ηρωικής Εξόδου που φέτος συμπληρώνει 200 χρόνια.

Το Μεσολόγγι προτείνεται φέτος από το Υπουργείο Παιδείας ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για σχολική εκδρομή με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης που τιμάμε την 25η Μαρτίου. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου στοχεύει να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στην ιστορία, μέσα από μια βιωματική και ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία.

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου αποτελεί έναν τόπο με έντονο ιστορικό και συμβολικό φορτίο. Η πολιορκία και η ηρωική Έξοδος των κατοίκων της πόλης συγκλόνισαν την Ευρώπη και καθιέρωσαν το Μεσολόγγι ως σύμβολο ελευθερίας και αντίστασης. Σήμερα, τα μνημεία, οι ιστορικοί χώροι και τα τοπωνύμια της περιοχής διατηρούν ζωντανή τη μνήμη εκείνων των γεγονότων. Η θυσία των κατοίκων τo 1826 έγινε σύμβολο ηρωισμού και πείσματος. Συγκίνησε την Ευρώπη, ενίσχυσε το φιλελληνικό κίνημα και συνέβαλε ώστε οι Μεγάλες Δυνάμεις να στραφούν προς την επίλυση του ελληνικού ζητήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της σχολικής εκδρομής στην ιστορική πόλη, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε σημαντικά σημεία της πόλης, να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία της Έξοδου και να συνδέσουν το παρελθόν με τις αξίες που διδάσκονται στο σχολείο, όπως η ελευθερία, η αυτοθυσία και η συλλογική ευθύνη. Παράλληλα, έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν και το σύγχρονο πρόσωπο της περιοχής, αντιλαμβανόμενοι τη συνέχεια της ιστορίας μέσα στον χρόνο.

Η εκπαιδευτική αξία της εκδρομής δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορία. Το Μεσολόγγι προσφέρει τη δυνατότητα για διαθεματικές προσεγγίσεις, συνδέοντας τη γνώση με τη Λογοτεχνία, τη Γεωγραφία, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Έτσι, η επίσκεψη μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία που ενισχύει την κριτική σκέψη και την ιστορική συνείδηση των μαθητών.

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι με αφορμή την επέτειο των 200 ετών, η εκδρομή στο Μεσολόγγι προσφέρει στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν τόπο-σύμβολο και να περιηγηθούν στα εμβληματικά σημεία του όπου γράφτηκε μία από τις λαμπρότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων που θα βρεθούν στο Μεσολόγγι θα περιηγηθούν στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα ξεναγηθούν στα μνημεία και τους τάφους των αγωνιστών και των Φιλελλήνων, ενώ θα θαυμάσουν από κοντά τα ιστορικά τείχη και το σημείο όπου έλαβε χώρα η ηρωική Έξοδος. Εξίσου ενδιαδέρουσα είναι και η επίσκεψη στην Πινακοθήκη όπου οι μαθητές θα δουν από κοντά τα εμβληματικά έργα τέχνης εμπνευσμένα από τον αγώνα των Μεσολογγιτών. Πρόκειται αναμφίβολα για μια εκδρομή που κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μάθημα ιστορίας εκτός τάξης.

Απαραίτητη η επίσκεψη και στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο όπου φιλοξενείται ο σπουδαίος πίνακας του Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» όπου απεικονίζει την προσωποποίηση της Ελλάδας, μετά την καταστροφή του Μεσολογγίου, συνοψίζοντας, συγκλονιστικά, το κορυφαίο δραματικό γεγονός των επετειακών εορτασμών. Το έργο δημιουργήθηκε από τον σπουδαίο Γάλλο ζωγράφο λίγους μήνες μετά την Έξοδο του 1826 και αποτελεί μια συγκλονιστική απεικόνιση της αυτοθυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Παράλληλα στον ίδιο χώρο σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο φιλοξενούνται δύο εμβληματικά εκθέματα ξεχωριστής σπουδαιότητας για το Μεσολόγγι: η «Κόρη της Ελλάδας» ή «Ελληνοπούλα» του γλύπτη David d'Angers, γλυπτό που κοσμούσε παλαιότερα τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη, στον Κήπο των Ηρώων, καθώς και ο επενδύτης του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη. Είναι η μοναδική διασωθείσα στολή Ιερολοχίτη και συνδέεται με τον εθνικό ευεργέτη Κωνσταντίνο Ξενοκράτη.

200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου: Το χρονικό των γεγονότων

Τον Απρίλιο του 1825 ο Κιουταχής, ξεκινώντας με πολυάριθμο στρατό από τη Λάρισα και υποτάσσοντας στο πέρασμά του πολλές περιοχές της Στερεάς, έφτασε στο Μεσολόγγι και το πολιόρκησε. Η κατάληψή του είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, καθώς από εκεί περνούσε ο ένας από τους δύο δρόμους που οδηγούσαν στην Πελοπόννησο. Το Μεσολόγγι βρισκόταν σε μια θέση με πολλά φυσικά πλεονεκτήματα. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης περιβαλλόταν από ρηχή λιμνοθάλασσα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της προστατευόταν με τάφρους και τείχος. Το Μεσολόγγι είχε επιλέξει ως έδρα του ο Φαναριώτης Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, προσκαλώντας εκεί τον Άγγλο ποιητή λόρδο Μπάιρον και άλλους Φιλέλληνες.

Η πολιορκία κράτησε σχεδόν ένα χρόνο. Τον πρώτο καιρό οι πολιορκημένοι απέκρουσαν με επιτυχία τους Τούρκους, ενώ ο Μιαούλης τους εφοδίαζε με τρόφιμα και πολεμοφόδια σπάζοντας τον τουρκικό αποκλεισμό από τη θάλασσα. Οι πολιορκημένοι αγωνιστές μάλιστα, με τη στήριξη του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών της Ανατολικής Στερεάς, επιτέθηκαν συντονισμένα στον στρατό του Κιουταχή, που αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τον Δεκέμβριο του 1825 ο Ιμπραήμ έφτασε στο Μεσολόγγι για να ενισχύσει τα οθωμανικά στρατεύματα και ανέλαβε την αρχηγία της πολιορκίας. Η πολιορκία οργανώθηκε καλύτερα και ο αποκλεισμός της πόλης έγινε πιο στενός.

Χωρίς οργάνωση και οικονομικούς πόρους, οι ελληνικές δυνάμεις αδυνατούσαν να κινηθούν από ξηράς εναντίον των πολιορκητών, ενώ τα ελληνικά καράβια που επιχείρησαν να πλησιάσουν, απέτυχαν παρά τις προσπάθειές τους. Οι πολιορκημένοι, εξαντλημένοι από τις μάχες, τις ασθένειες και την έλλειψη τροφής και πολεμοφοδίων, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη με μυστική βραδινή έξοδο.

Η έξοδος έγινε τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων. Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, οι ένοπλοι θα προστάτευαν ανάμεσά τους τα γυναικόπαιδα, ενώ όσοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, θ' αντιστέκονταν μέσα στην πόλη ανατινάζοντας πυριτιδαποθήκες. Καθώς όμως οι πολιορκητές επαγρυπνούσαν, μόνο ένα μέρος της φρουράς κατόρθωσε να διαφύγει, ενώ οι περισσότεροι άμαχοι επάνω στη σύγχυση οπισθοχώρησαν στο Μεσολόγγι, χάνοντας τη ζωή τους. Η πόλη κυριεύθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς. Τα γυναικόπαιδα που αιχμαλωτίστηκαν, πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Η αντίσταση και η πτώση του Μεσολογγίου διαδόθηκαν στην Ευρώπη μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Για αυτά τα γεγονότα ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε το έργο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».