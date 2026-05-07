Με απλές αλλαγές μπορείτε να προστατεύσετε το σπίτι σας από τα κουνούπια, χωρίς να βασίζεστε σε χημικά.

Θέλετε να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά χωρίς να τοποθετήσετε σήτες ή να χρησιμοποιήσετε ισχυρά χημικά; Υπάρχουν φυσικοί και αποτελεσματικοί τρόποι να προστατεύσετε το σπίτι σας από τα κουνούπια, διατηρώντας το ασφαλές για την οικογένεια και τα κατοικίδια.

Δείτε πώς:

1. Χρησιμοποιήστε φυσικά απωθητικά

Τοποθετήστε φυτά όπως λεμονόχορτο, λεβάντα και δυόσμο κοντά στις εισόδους – τα κουνούπια απεχθάνονται τη μυρωδιά τους.

Χρησιμοποιήστε διαχυτές αιθέριων ελαίων με ευκάλυπτο, σιτρονέλα ή τεϊόδεντρο.

Κάψτε κεριά από κερί μέλισσας ή σιτρονέλας, ως φυσικό απωθητικό χωρίς χημικά.

2. Απομακρύνετε τα στάσιμα νερά

Τα κουνούπια γεννούν αυγά σε στάσιμα νερά, οπότε αδειάζετε ποτίστρες πουλιών, πιατάκια φυτών και υδρορροές.

Αλλάζετε συχνά το νερό των κατοικίδιων και καθαρίζετε τις αποχετεύσεις.

3. Βελτιώστε την κυκλοφορία του αέρα

Τα κουνούπια πετούν δύσκολα, γι΄αυτό χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες για να τα απομακρύνετε από τους χώρους σας.

Ανοίγετε τα παράθυρα στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας για καθαρό αέρα και λιγότερη υγρασία.

4. Χρησιμοποιήστε κουνουπιέρες στο σπίτι

Τοποθετήστε κουνουπιέρες πάνω από κρεβάτια για προστασία τη νύχτα.

Καλύψτε βρεφικά κρεβάτια με ελαφριές και αναπνεύσιμες κουνουπιέρες.

5. Συντηρήστε τον κήπο σας

Διατηρήστε το γρασίδι κουρεμένο και αφαιρέστε την πυκνή βλάστηση όπου κρύβονται τα κουνούπια.

Ρίξτε κατακάθι καφέ ή τριμμένα τσόφλια αυγών σε υγρές περιοχές για να αποτρέψετε την αναπαραγωγή των κουνουπιών.

Χρησιμοποιήστε εξωτερικές παγίδες κουνουπιών που χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα ή φως για να τα προσελκύσετε και να τα παγιδεύσετε.

Με πληροφορίες από mosquitoscreen.net