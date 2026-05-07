«Επειδή είμαι πολιτικός, στο επίκεντρο της πολιτικής δεν θα έβαζα αυτό το θέμα ποτέ. Δεν είχα και τίποτα να κρύψω», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Σκοτίστηκα» είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας πως δεν προτίθεται να καταθέσει μήνυση. «Επειδή είμαι πολιτικός, στο επίκεντρο της πολιτικής δεν θα έβαζα αυτό το θέμα ποτέ», είπε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε: «Δεν είχα και τίποτα να κρύψω».

Αναλυτικά τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ:

«Δεν θα κάνω μήνυση. Ο κ. Ράμμος κατέληξε ότι δεν μπορεί να μου δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Είπα ότι δεν θα το εκμεταλλευτώ πολιτικά. Όταν καταδικάστηκαν οι τέσσερις, θίχθηκα. Γιατί δεν ήταν το όνομά μου στο κλητήριο θέσπισμα. Έμαθα ότι έγινε ένσταση και την απέρριψε ο δικαστής.

Δεν θα στραφώ εναντίον των τεσσάρων. Για το Κράτος Δικαίου είναι πράξεις τιμωρούμενες. Δεν θέλω να κερδοσκοπήσω πολιτικά. Σας το λέω ειλικρινά, σκοτίστηκα. Το να καθιστάς αυτό το θέμα στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής…

Επειδή είμαι πολιτικός, στο επίκεντρο της πολιτικής δεν θα έβαζα αυτό το θέμα ποτέ. Δεν μπορώ να το καταστήσω στο δικό μου μυαλό στο επίκεντρο. Δεν είχα και τίποτα να κρύψω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dicam9mwbgc9?integrationId=40599y14juihe6ly}