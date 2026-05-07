Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για του Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ακριβή ημερομηνία να κλειδώνει τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα εισηγηθεί να μπει προς συζήτηση το συντομότερο και η πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση αναμένεται να προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου.

Παράλληλα, ο Νικήτας Κακλαμάνης απέστειλε επιστολές στους βουλευτές, ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής.

Στις 11 Μαΐου τα Πόθεν Έσχες

Στο μεταξύ, η Επιτροπή Πόθεν Έσχες θα δώσει στη δημοσιότητα τις δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των Υπόχρεων πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024), την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου.