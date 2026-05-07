Η πρόταση που θα παρουσιαστεί στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης 30 άρθρων του συντάγματος προς αναθεώρηση, η οποία προέκυψε από την σύνθεση των σκέψεων που έχει δημόσια διατυπώσει ο πρωθυπουργός και των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ.

Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις στις οποίες στηρίχθηκε η σύνθεση των 30 άρθρων και περίπου 20 ακόμη είχαν προφορικές συζητήσεις με όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση των προτάσεων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός και η ΝΔ, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν 3 στόχους:

-Να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα,

-Μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση,

-Ένα σύγχρονο σύνταγμα που θα απαντά στις προκλήσεις του 2026 και όχι του 1975, δεδομένου ότι έχουμε ένα συνταγματικό χάρτη 50 ετών που έχει υπηρετήσει το σκοπό του, όμως δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την προσιτή στέγη, τις οποίες ο σημερινός νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη.

Δείτε εδώ το κείμενο που διανεμήθηκε στα μέλη της ΚΟ της ΝΔ, με τα 30 προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα, ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της ΝΔ.