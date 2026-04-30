«Αν χρειαζόμαστε μία αναθεώρηση, είναι περί εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος Συντάγματος. Αυτό είναι ζήτημα νοοτροπίας και παιδείας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στο Σύνταγμα αλλά και την ανάγκη εφαρμογής του σε όλες του τις προεκτάσεις μίλησε ο Προκόπης Παυλόπουλος στην εκπομπή «Rush Hour» της Ναυτεμπορικής.

«Στην Ελλάδα δεν είναι ότι οι διατάξεις του Συντάγματος, ορισμένες τουλάχιστον, δεν είναι εκείνες που θα ’πρεπε. Είναι γιατί, επειδή μας ενοχλούν κατά την εφαρμογή τους, κάνουμε την αλλαγή τους. Αυτό υποτιμά και τη νοημοσύνη των πολιτών, αλλά κυρίως υποτιμά την κανονιστική ισχύ του Συντάγματος».

Μέσα από ιστορικά παραδείγματα, ο Προκόπης Παυλόπουλος αναλύει πώς οι πολιτικές νοοτροπίες, οι στρεβλές πρακτικές και η έλλειψη αξιοκρατίας οδήγησαν σε κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Τονίζει ότι οι περισσότερες προτεινόμενες αναθεωρήσεις επιχειρούν να διορθώσουν όχι το Σύνταγμα, αλλά τις κακές εφαρμογές του.

«Η αναθεώρηση του 1985-86 δεν έγινε γιατί έπασχαν οι διατάξεις· μια χαρά είχε πάει η συγκατοίκηση Παπανδρέου–Καραμανλή. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορούσε να ανεχθεί μία φυσιογνωμία πολιτική όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Προκόπη Παυλόπουλου

