Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε ότι το κορίτσι στη Βραζιλία ανέπνεε όταν το έθαψαν.

Ακόμα πιο φριχτή τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας μιας πεντάχρονης στη Βραζιλία, με δράστες τη μητέρα και τον πατριό του κοριτσιού. Γιατί σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, έθαψαν το παιδί ζωντανό.

Το πτώμα της Μαρία Κλάρα Αγκίρε Λισμπόα εντοπίστηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, στην πόλη Ιταπετινίνγκα. Η μητέρα του παιδιού, Λουίζα Αγκίρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα και ο πατριός της πεντάχρονος, Ροντρίγο Ριμπέιρο Ματσάδο, ομολόγησαν τη δολοφονία.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση που ήρθε τώρα στο φως αναφέρει πως ο θάνατος του παιδιού προκλήθηκε από μηχανική ασφυξία, λόγω της ταφής. Στην τραχεία της Μαρία Κλάρα βρέθηκε χώρα, κάτι που δείχνει ότι το κορίτσι ανέπνεε όταν το έθαψαν ζωντανό. Επίσης, έφερε τραύμα στο κεφάλι, που παραπέμπει σε επίθεση με αμβλύ αντικείμενο.

Ο πατριός και η μητέρα του παιδιού είναι υπό κράτηση και θα παρουσιαστούν σε δικαστήριο στις 19 Μαΐου. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και απόκρυψη πτώματος.

Το χρονικό της δολοφονίας στη Βραζιλία

Η πλευρά του πατέρα δήλωσε στην αστυνομία την εξαφάνιση της Μαρία Κλάρα, στις αρχές του Οκτωβρίου του 2025. Η υπηρεσία Προστασίας Παιδιών παρακολουθούσε την οικογένεια, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο ο πατριός φέρεται να εξαπέλυσε απειλές, μερικούς μήνες πριν τη δολοφονία της πεντάχρονης. Όμως, η υπηρεσία δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με τη μητέρα από τον Αύγουστο.

Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν εντοπίστηκαν ο πατριός και η μητέρα, που είχαν μετακομίσει, οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, όμως υπέπεσαν σε αντιφάσεις. Τελικά, ο πατριός ομολόγησε ότι τη σκότωσαν και υπέδειξε στους αστυνομικούς πού είχαν θάψει το κορίτσι. Βρήκαν το πτώμα σε ρηχό τάφο, στην πίσω αυλή του σπιτιού τους, τον οποίο είχαν καλύψει με τσιμέντο. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παιδί ήταν θαμμένο εκεί επί 20-30 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία βρήκε ηχητικό μήνυμα του πατριού προς τον πατέρα της Μαρία Κλάρα, στο οποίο του έλεγε ότι το κορίτσι ήταν νεκρό και του ζητούσε να σταματήσει να ενοχλεί το ζευγάρι.

«Φίλε είσαι κουφός ή κάτι τέτοιο; Μη με κοροϊδεύεις, ήδη σου έχω πει ότι η κόρη σου είναι νεκρή, δεν υπάρχει πλέον. Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα», ανέφερε στο μήνυμα. Ο πατριός, που έχει ποινικό μητρώο και συνδέεται με συμμορία, κατηγορείται ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά τόσο το κορίτσι όσο και τη μητέρα της. Η μητέρα επίσης κακοποιούσε την κόρη της.

Πηγή: Mirror, Cruzeiro Do Sul