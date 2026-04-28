Την προφυλάκιση του 20χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, διέταξε ο ανακριτής του Ναυτοδικείου Πειραιά. O κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση οδηγείται στις φυλακές Κορίνθου, όπου θα παραμείνει σε καθεστώς προσωρινής κράτησης έως την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης εκτιμάται ότι το χτύπημα που επέφερε στο θύμα ήταν ιδιαίτερα τεχνικό και καίριο. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς να αντιληφθεί τη θανατηφόρα κατάληξη, καθώς το πλήγμα έπληξε την καρδιά.

0 20χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε τον τραυματισμό, όχι όμως και τον θάνατο του 27χρονου.

