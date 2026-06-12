«Η κατάκτηση της ευρωλίγκας δεν ήταν μόνο μια επιτυχία για τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τροποποίησε το πρόγραμμά του στη Ρόδο, προκειμένου να παρακολουθήσει τον 5ο τελικό της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ. «Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο κι άλλαξα τον χρόνο μιας εκδήλωσής μου (σ.σ. θα τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη του νησιού), γιατί προφανώς αυτό το ματς δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Ελπίζω ο καλύτερος», είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας στον ΑΝΤ1, ενώ για την κατάκτηση της ευρωλίγκας από τους «ερυθρόλευκους» τόνισε: «Η κατάκτηση της ευρωλίγκας δεν ήταν μόνο μια επιτυχία για τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ, και χαιρόμαστε γιατί φέραμε τη διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε, και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες, λέγοντας πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κατάκτηση του τροπαίου, όμως εκτίμησε ότι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής θα προέλθει από την Ευρώπη.

«Διακοπές στο Μαξίμου σίγουρα»

Σε πιο χαλαρό τόνο, όταν ρωτήθηκε για τις καλοκαιρινές του διακοπές, απάντησε αστειευόμενος ότι θα τις περάσει «στο Μαξίμου», διευκρινίζοντας πάντως ότι σκοπεύει να επισκεφθεί σίγουρα την Κρήτη και πιθανότατα κάποιο Σαββατοκύριακο την Τήνο.

«Θα φάω ξύλο αν μιλήσω για τον γάμο του γιου μου»

Δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις για την προσωπική ζωή της οικογένειάς του. Κληθείς να σχολιάσει τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκκαρη, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, απαντώντας με χιούμορ: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει, ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά, ευτυχισμένα».

«Εκλογές με ένα φουτεράκι»

Όσο για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και για το αν αυτές θα γίνουν με μαγιό, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι αυτές θα γίνουν το 2027, σχολιάζοντας με χαλαρή διάθεση: «Εκλογές το 2027. Με ένα φουτεράκι είσαι εντάξει».

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Ε.Σ.