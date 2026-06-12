Η πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ανοίξει μέσω του gov.gr στις 15 Ιουνίου, ενώ η υποβολή αιτήσεων προγραμματίζεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών αναμένεται να επωφεληθούν από το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026», το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση και επαναφορά ακινήτων στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση περίπου 20.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των δαπανών ανακαίνισης και ενεργειακής βελτίωσης. Για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει ακόμη και το 95% του επιλέξιμου κόστους.

Η πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ανοίξει μέσω του gov.gr στις 15 Ιουνίου, ενώ η υποβολή αιτήσεων προγραμματίζεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Το χρονικό αυτό διάστημα δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το «Ανακαινίζω 2026» αποτελεί βασικό εργαλείο της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει χιλιάδες ακίνητα που σήμερα παραμένουν ανενεργά. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και βρίσκονται εκτός αγοράς, είτε λόγω εκτεταμένων φθορών είτε επειδή δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του ακινήτου και μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά ακίνητο ανέρχεται σε 36.000 ευρώ, ενώ το βασικό ποσοστό κάλυψης των δαπανών θα κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επιπλέον ενίσχυση προβλέπεται για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, με το ποσοστό επιδότησης να μπορεί να αγγίξει το 95%. Αντίστοιχες προσαυξήσεις εξετάζονται και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, που εστίαζαν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο «Ανακαινίζω» δίνει μεγαλύτερο βάρος στις εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των κατοικιών. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, επισκευές φθορών, ενίσχυση τοιχοποιίας και βαψίματα.

Παράλληλα, θα επιδοτούνται και ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, αντλιών θερμότητας και άλλων σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ωστόσο, ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος παραμένει η ανακαίνιση και η άμεση επαναφορά των κατοικιών σε χρήση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή αποτελεί η έκδοση Ταυτότητας Κτιρίου και Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Μέσω του ΠΕΑ θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο αναβαθμίζεται τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ακολουθούν τη λογική του προγράμματος «Σπίτι μου». Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, ζευγάρια με οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί ο τρόπος καταβολής της επιδότησης. Τα ποσά δεν θα εκταμιεύονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά θα κατατίθενται σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό, από τον οποίο θα αποδεσμεύονται σταδιακά με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των έργων.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα δεσμεύονται να αξιοποιήσουν το ακίνητο μετά την ανακαίνιση. Οι κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα μπορούν να παραμείνουν κλειστές ούτε να διατεθούν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μισθωθούν με συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται η επιβολή ανώτατου ορίου στο ύψος του ενοικίου, ώστε τα ανακαινισμένα ακίνητα να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της προσιτής κατοικίας και όχι μόνο στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων υψηλού κόστους.

Μέσω του «Ανακαινίζω 2026», το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να ενεργοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας. Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση, η αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές των μισθωμάτων και η ενίσχυση της πρόσβασης σε προσιτή στέγη, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι εντονότερο.

Ν. Παπαθανάσης: 500 εκατ. ευρώ για 25.000 σπίτια

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν εάν είναι επιλέξιμοι ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση.

«Τη Δευτέρα μπαίνει ο κάθε ένας για να δει εάν είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα και εφόσον είναι, από την 1 Σεπτεμβρίου μπορεί να προχωρήσει στην αίτηση» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι μέχρι την 1/9 μπορεί κάποιος εάν θέλει να εκδώσει την ταυτότητα του κτιρίου και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. «Δεν είναι υποχρεωτικό. Έχουμε προβλέψει ότι στις αιτήσεις θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό και με μια υπεύθυνη δήλωση» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Αναφερόμενος στα εισοδηματικά κριτήρια, σημείωσε ότι αυτά είναι διευρυμένα, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι μια 4μελής οικογένεια με 45.000 συνολικό εισόδημα μπορεί να είναι επιλέξιμη.

Σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, ο υπουργός σημείωσε ότι πρώτα «θα ξεκινήσουμε με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης. Μετά, θα πάμε κάπου περίπου στα 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά στις αιτήσεις για περίπου 36.000. Θα γίνει σταδιακά προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η έγκριση εκείνων που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσουν πιο γρήγορα στις ανακαινίσεις».

«Υπολογίζουμε ότι θα ανακαινιστούν περίπου 25.000 σπίτια» δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990 οι οποίες, αφού ανακαινιστούν, θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε, δε, ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση.

Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης, αναφερόμενος στον τρόπο κα στον χρόνο της πληρωμής από το πρόγραμμα, σημείωσε ότι «με την έγκριση θα βγάζουμε το ποσό και θα το βάζουμε σε έναν ειδικό λογαριασμό», ώστε «πολύ γρήγορα να απορροφάται».