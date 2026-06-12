Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τις υγειονομικές εξετάσεις στη δημοτική αστυνομία δύο βαθμίδων.

Ξεκινούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι υγειονομικές εξετάσεις για τις μόνιμες προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία.

Η ανακοίνωση αφορά 21 υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ και 70 υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι αναφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω προκήρυξη. Προς τούτο, τίθενται στη διάθεση αυτών τα κάτωθι συνοδευτικά αρχεία:

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης

Παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό

Παραπεμπτικό για Ψυχίατρο

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προβούν στη διενέργεια:

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α) των προβλεπόμενων μικροβιολογικών εξετάσεων και β) ακτινογραφίας θώρακα και εν συνεχεία να προσκομίσουν τα ανωτέρω αποτελέσματα, το παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό καθώς και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Παθολόγο ή Γενικό/ή Ιατρό, ο/η οποίος/α θα προχωρήσει στη συμπλήρωση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

Αντιστοίχως, για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση του παραπεμπτικού για Ψυχίατρο και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Ψυχίατρο, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη γνωμάτευση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη συμπλήρωση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης από τους/τις δύο γνωματεύοντες/ουσες ιατρούς, το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί σε ευκρινή μορφή και να επισυναφθεί στην αίτηση σε ευδιάκριτη μορφή (σε αρχείο τύπου PDF μεγέθους έως 2MB και όχι σε αρχείο τύπου φωτογραφίας).

Το έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, περιλαμβάνοντας τα απαιτούμενα πεδία, καθώς και τις υπογραφές, τις ημερομηνίες και τις σφραγίδες των δύο αρμόδιων ιατρών με ευκρινή τρόπο.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη με το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) επιλέγοντας την αίτηση «1Κ/2024 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, ξεκινά στις 15 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 29 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Επίσης, οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 29 Ιουνίου 2026 και όχι νωρίτερα από τις 29 Μαρτίου 2026.

Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 15/06/2026 έως και 29/06/2026), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότατα, θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη αθλητικές δοκιμασίες.

Πίνακας καλούμενων ΤΕ

Πίνακας καλούμενων ΠΕ