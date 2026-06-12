Η Ελληνική Λύση ζητά κλήση σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μόνο για τον Ταλ Ντίλιαν και όχι για τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Δεν είναι η πρώτη φορά - και πιθανότατα δεν θα είναι και η τελευταία - που ο Κυριάκος Βελόπουλος βάζει «πλάτη» στην κυβέρνηση, εξυπηρετώντας τους σχεδιασμούς της. Αυτή τη φορά η Ελληνική Λύση δεν συμπεριέλαβε τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο αίτημά της προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για ακρόαση σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στη σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου ζήτησε την κλήση σε ακρόαση μόνο του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή και επικεφαλής της Intellexa.

«Το αίτημα έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων ισχυρισμών του κ. Ντίλιαν, στις οποίες ο ίδιος διατείνεται ότι κατέχει γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ του εταιρικού του σχήματος και της ΕΥΠ για τη χρήση του Predator στην Ελλάδα, ισχυρισμός που ανατρέπει τα έως τώρα κυβερνητικά αφηγήματα», αναφέρει η Ελληνική Λύση, προσθέτοντας: «Παράλληλα, το αίτημα συνδέεται με την από 3/6/2026 αίτηση του δημοσιογράφου Αθανάσιου Κουκάκη προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για επανεξέταση της δικογραφίας προκαταρκτικής εξέτασης επί της υπόθεσης υποκλοπών, επί της οποίας είχαν εκδοθεί πορίσματα τον Ιούλιο 2024 και τον Ιανουάριο 2025 από τον Αντεισαγγελέα κ. Αχιλλέα Ζήση. Η Ελληνική Λύση επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να «αγνοεί» τόσο σοβαρές καταγγελίες και ζητά, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης για την ακρόαση του κ. Ντίλιαν».

Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, υπενθυμίζουμε, είχε βάλει ξανά «πλάτη» και στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, συμφωνώντας κάτω από το τραπέζι ώστε να «περάσει» η αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ που ερευνούσε την υπόθεση, αλλά και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Δείτε το σχετικό αίτημα της Ελληνικής Λύσης: