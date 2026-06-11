Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. «Όχι να καταφεύγει σε μια τέτοια οξεία ρητορική, προσπαθώντας να αποφύγει τις δικές του ευθύνες».

Συνέντευξη στην TRT TV παραχώρησε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση και ζητώντας, όπως είπε, συγκεκριμένες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό για μια σειρά υποθέσεων που βρίσκονται στο δημόσιο ενδιαφέρον. Ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τις Πολεοδομίες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός αποφεύγει να δώσει σαφείς εξηγήσεις και καταφεύγει σε υψηλούς τόνους ρητορικής.

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ρητορική υψηλής έντασης για να αποφύγει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Όπως είπε, «σήμερα υπάρχει και η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον κ. Χατζηνικολάου, στην οποία θα κληθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ελπίζουμε, όμως να τις δώσει σήμερα. Να δώσει απαντήσεις, για παράδειγμα, για τον λόγο που παραιτήθηκαν οι δύο γενικοί γραμματείς του. Να δώσει απαντήσεις για το σκάνδαλο με την Πολεοδομία και την παραίτηση του κ. Διδασκάλου. Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και γι’ αυτό το σκάνδαλο. Απαντήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαντήσεις για το προσύμφωνο της Intellexa με την ΕΥΠ και για τις υποκλοπές ».

« Τελικά, τι πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης; Πώς πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τις δόσεις του νόμου Κατσέλη ; Γιατί ακούσαμε χθες τον κ. Πιερρακάκη να λέει ότι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των δανειοληπτών και των servicers και των funds», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «αν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να λειτουργήσει για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, τότε δημόσιο συμφέρον δεν είναι η προστασία των συμφερόντων των funds και των servicers, αλλά η προστασία των δανειοληπτών».

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. «Όχι να καταφεύγει σε μια τέτοια οξεία ρητορική, προσπαθώντας να αποφύγει τις δικές του ευθύνες», είπε. «Ο κόσμος σήμερα δεν νιώθει ασφάλεια. Ανασφάλεια νιώθει με την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και αβεβαιότητα για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Και τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα », ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο σύμπραξης με άλλα σχήματα της Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι η Νέα Αριστερά έχει ήδη ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο και έχει απευθύνει κάλεσμα σε όποια κόμματα ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συζήτησης, ώστε να εξαντληθούν οι δυνατότητες για να υπάρχει ισχυρή φωνή της Αριστεράς την επόμενη ημέρα στη Βουλή.

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Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είπε ότι το ΜέΡΑ25 μπορεί να αποτελεί έναν από τους πιθανούς αποδέκτες αυτής της πρόσκλησης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να μείνουν πίσω διαφωνίες και διαφορές που έχουν προκύψει τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από το 2015 και μετά, ώστε να μην λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες για να μπορέσει η Αριστερά να κοιτάξει μπροστά, στην Αριστερά του 2026 και του 2036 . Υπογράμμισε ότι τέτοιου τύπου ζητήματα δεν αφορούν πλέον την κοινωνία. «Κρατώντας τις διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να υπάρχουν για το παρελθόν, αυτές δεν πρέπει να λειτουργούν ανασταλτικά για να δοθεί η απάντηση που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία μέσα από την ενότητα της Αριστεράς», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με το κόμμα ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Οικολογία, στην οποία συμμετείχε και ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, σημειώνοντας ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου της Αριστεράς και της Οικολογίας. Στόχος, όπως είπε, είναι να δοθεί πολιτική έκφραση στο μεγάλο ακροατήριο της Αριστεράς, που σήμερα νιώθει αμήχανο μπροστά στις εξελίξεις και δεν ξέρει πώς να εκφράσει την πολιτική του στάση στις επόμενες εκλογές .

Για την ΕΛΑΣ, ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας δημιουργεί «ένα προσωποπαγές κόμμα, στο οποίο είναι ο απόλυτος αυτοκράτωρ και ηγέτης, χωρίς τις απαραίτητες δομές και χωρίς την αναγκαία γείωση με την κοινωνία. Το κόμμα του κ. Τσίπρα επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, πολιτευόμενο “τσαλαβουτώντας αριστερά και δεξιά” με ένα θολό πολιτικό στίγμα, το οποίο αφαιρεί πολιτική αξιοπιστία », ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι υπάρχει μεγάλη αμηχανία. Όπως τόνισε, δεν αξίζει σε αυτόν τον κόσμο της Αριστεράς να βρίσκεται μπροστά στην απόφαση του Αλέξη Τσίπρα «να τους δεχτεί ή να μην τους δεχτεί». « Υπάρχουν επιλογές στην Αριστερά. Επιλογές αξιοπρέπειας που χωράνε και τον κόσμο, τους ψηφοφόρους, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ », κατέληξε.