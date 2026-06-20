Το κύκλωμα, με πελατολόγιο άνω των 86.000 ατόμων και εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα, διατηρούσε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 10 χώρες

Στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται από το πρωί οι τέσσερις από τους συνολικά επτά συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την υπόθεση ωστόσο να εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας, φέρεται να είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86 χιλιάδες άτομα, ενώ από τις επί μήνες αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε συνολικά 10 χώρες και με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη ζημιά των παρόχων υπολογίστηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

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