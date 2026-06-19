Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Χειροπέδες σε έναν 53χρονο ημεδαπό πέρασαν το πρωί της Πέμπτης (18/06) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ στον Πειραιά, ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

187 φυσίγγια αεροβόλου όπλου,

104 φυσίγγια,

55 πλαστά χαρτονομίσματα,

6 φυσίγγια κρότου- αερίου,

όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων,

στυλό, το οποίο εκ μετατροπής εκτοξεύει φυσίγγια,

4 μαχαίρια,

3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

ξίφος και

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για πλήθος παρόμοιων και έτερων αδικημάτων, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.