«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, δήλωσε σήμερα ότι ‘η Δικαιοσύνη κατέληξε σε ποινικές ευθύνες ιδιωτών. Εκείνο το πόρισμα έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών. Όποιος νομίζει ότι έχει κάτι άλλο, η Δικαιοσύνη είναι εκεί και περιμένει’», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και προσθέτει: «Δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι η υπόθεση αρχειοθετήθηκε παρά την ύπαρξη νέων στοιχείων, που προέκυψαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο;
Γιατί δεν κλήθηκε από τις δικαστικές αρχές ο κ. Ντίλιαν, που από την επομένη της καταδίκης του δηλώνει δημόσια ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πωλήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κρατικές αρχές, αλλά αντιθέτως ο κ. Τζαβέλλας ως επισπεύδων κράτησε την υπόθεση στο αρχείο;»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με δήλωσή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», αναφέρει: «Όσο η κυβέρνηση αποφεύγει ρητά και κατηγορηματικά να διαψεύσει τον Ισραηλινό απόστρατο με ένα απλό ‘όχι’ –γιατί διστάζει να το αρθρώσει δημόσια;–, τόσο περισσότερο εκτίθεται».
Καταλήγοντας, συνεχίζει: «Θα το επαναλάβουμε: η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο, και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη για να εξηγήσουν τι εννοούν – ο πρώτος επιμένοντας ότι έχει στην κατοχή του υπογεγραμμένο συμφωνητικό με την ΕΥΠ και ο δεύτερος ότι θυσιάστηκε για να προστατεύσει την κυβέρνηση από τις διαστάσεις τους σκανδάλου».