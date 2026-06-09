«Δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι η υπόθεση αρχειοθετήθηκε παρά την ύπαρξη νέων στοιχείων, που προέκυψαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο;» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, δήλωσε σήμερα ότι ‘η Δικαιοσύνη κατέληξε σε ποινικές ευθύνες ιδιωτών. Εκείνο το πόρισμα έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών. Όποιος νομίζει ότι έχει κάτι άλλο, η Δικαιοσύνη είναι εκεί και περιμένει’», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και προσθέτει: «Δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι η υπόθεση αρχειοθετήθηκε παρά την ύπαρξη νέων στοιχείων, που προέκυψαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο;

Γιατί δεν κλήθηκε από τις δικαστικές αρχές ο κ. Ντίλιαν, που από την επομένη της καταδίκης του δηλώνει δημόσια ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πωλήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κρατικές αρχές, αλλά αντιθέτως ο κ. Τζαβέλλας ως επισπεύδων κράτησε την υπόθεση στο αρχείο;»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με δήλωσή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», αναφέρει: «Όσο η κυβέρνηση αποφεύγει ρητά και κατηγορηματικά να διαψεύσει τον Ισραηλινό απόστρατο με ένα απλό ‘όχι’ –γιατί διστάζει να το αρθρώσει δημόσια;–, τόσο περισσότερο εκτίθεται».

Καταλήγοντας, συνεχίζει: «Θα το επαναλάβουμε: η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο, και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη για να εξηγήσουν τι εννοούν – ο πρώτος επιμένοντας ότι έχει στην κατοχή του υπογεγραμμένο συμφωνητικό με την ΕΥΠ και ο δεύτερος ότι θυσιάστηκε για να προστατεύσει την κυβέρνηση από τις διαστάσεις τους σκανδάλου».