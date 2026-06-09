«Ο Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό απ’ ότι λέει η κυβέρνηση, ο Τσίπρας δεν λέει κάτι άλλο απ’ αυτά που έλεγε το ΠΑΣΟΚ», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Νέα Δημοκρατία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες αντιθετικές. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία», είπε ο Κώστας Τσουκαλάςστον ραδιοφωνικό σταθμό RealFM.

Σχολιάζοντας τις αναφορές των δημοσιογράφων ότι ο κόσμος περνούσε καλύτερα επί ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αν ο κόσμος περνούσε καλύτερα επί ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος όλων. Και θέλω να πω κάτι. Η συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ είναι τεράστια και στις υποδομές και στη δημόσια υγεία και στο κράτος πρόνοιας και στο βιοτικό επίπεδο και στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Προφανώς έγιναν και λάθη και παραλείψεις σε μια πολύ μεγάλη κυβερνητική πορεία, αλλά το θέμα του ποιος έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, νομίζω ότι τα νούμερα το δείχνουν πολύ καλά. Και δείχνουν καθαρά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη μεγάλη ευθύνη για την εκτόξευση του δημοσίου χρέους».

«Η χώρα έχει ανάγκη μια δύναμη που να μπορεί να ενώνει τους Έλληνες»

Ερωτηθείς για το τι κάνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου απάντησε: «Κάθε εργασία του μέλλοντος προϋποθέτει βαθιά μελέτη του παρελθόντος. Και το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και την αυτοκριτική του για τα λάθη, έχει και πλήρη αυτογνωσία των πολλών θετικών».

Και πρόσθεσε: «Το βασικό που έχει ανάγκη η χώρα είναι μια δύναμη που μπορεί να ενώνει τους Έλληνες. Μια δύναμη η οποία δεν θα βασίζει την δύναμη της στον διχασμό. Σήμερα βλέπουμε δυνάμεις οι οποίες δημιουργούν τεχνητές πολώσεις, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα – αυτών που περνάει η κοινωνία – απλά και μόνο για να μιλάνε για το παρελθόν και να δημιουργούν την αίσθηση μιας σύγκρουσης που δεν είναι υπαρκτή. Εδώ, τα μεγάλα θέματα λοιπόν όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, της στέγασης, ποιος τα έβαλε στην ατζέντα τα τελευταία χρόνια. Ποιος έβαλε το θέμα της ενεργειακής αυτονομίας, το ζήτημα – ακόμα και στην εξωτερική πολιτική – ότι δεν πρέπει να έχουμε μια λογική κατευνασμού, όπως φάνηκε με την πόντιση του καλωδίου. Όλα αυτά είναι πυρήνες της αντιπολιτευτικής τακτικής που έχει το ΠΑΣΟΚ».

«Συνέπεια, μεθοδικότητα και αξιοπιστία»

«Η συνέπεια και η μεθοδικότητα και η αξιοπιστία είναι τα κλειδιά για να μπορείς να εγγυηθείς αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία, που τι είναι; Μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών με σιγουριά και ασφάλεια, χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί και από τους πολίτες», πρόσθεσε.

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Δημοσκοπήσεις

Σε ερώτημα αν προκαλούν προβληματισμό οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Αν λάβουμε υπόψιν μας τη σημερινή δημοσκόπηση, δείχνει ήδη ότι υπάρχει μια πορεία ξανά ανόδου του ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο 14,7% και το κόμμα του κ. Τσίπρα στο 16%. Άρα, εγώ δεν θα πω ποια είναι σωστή ή ποια όχι, αν είναι καλή αυτή ή αν είναι κακές οι άλλες. Πρώτα απ’ όλα έχουμε πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στις δημοσκοπήσεις, το βλέπετε. Δηλαδή, η σημερινή εικόνα της Interview δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της Κυριακής άλλων εταιρειών. Δεν θα πω εγώ ποια είναι σωστή ή όχι, δεν το ξέρω. Αλλά, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα start-up πολιτικό σχήμα, χωρίς πολιτικό προσωπικό και σχέδιο , με ένα σύνθημα. Είναι ένα κόμμα με σχέδιο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα με ομάδα που μπορεί να κυβερνήσει αύριο. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι τα κλειδιά τα οποία πολύ γρήγορα θα δείξουν και την επανασυσπείρωση του ΠΑΣΟΚ και άνοδο».

«Όταν έχεις νέα κόμματα, τα οποία μάλιστα έχουν διαφημιστεί επί εννέα μήνες, μετριέται η δυνητική τους επιρροή χωρίς να μετριέται και να δημοσιοποιείται η αντίστοιχη των υπαρχόντων κομμάτων, διαμορφώνεται ένα κλίμα αναμονής που είναι λογικό να τα ενισχύσει προσωρινά . Ξαφνικά, δεν βλέπουμε να μετριέται από όλες τις εταιρείες η δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Πώς ήταν τα άλλα δύο κόμματα και μετράγαμε. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. Όταν οι εννέα μήνες λένε μόνο για αυτό, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε ξαναδεί», συμπλήρωσε.

«Το 2008, έναν χρόνο πριν τις εκλογές, που αν θυμάστε τότε άλλαξε η ηγεσία στον παλιό τότε συνασπισμό, είχαμε δει πάλι το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ να καταγράφει μεγάλη δυναμική. Μετά από έναν χρόνο, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε με 45%. Άρα, ο κόσμος , βλέπει τις επιλογές, κοιτάζει και τέλος αξιολογεί στην κάλπη. Αν θυμάστε, υπήρχε κόμμα το 2001, με τον κ. Αβραμόπουλο το οποίο κατέγραφε το πρώτο εξάμηνο τεράστια ποσοστά και μετά δεν κατέβηκε καν στις εκλογές », σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Το κόμμα Τσίπρα δεν λέει κάτι διαφορετικό απ’ αυτά που έλεγε ήδη το ΠΑΣΟΚ»

Όσον αφορά την ερώτηση περί «πολιτικού κενού», ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Για να υπάρχει κενό, πρέπει αυτός που θα έρθει, να πει ‘’εγώ λέω κάτι διαφορετικό’’. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό στην εξωτερική πολιτική απ’ ότι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικό, ιδιαίτερα, από αυτά που ήδη έλεγε το ΠΑΣΟΚ και έκανε αντιπολίτευση», για να προσθέσει ότι «κενό καλύπτεται όταν λείπει από το πολιτικό σκηνικό μια άποψη, μια θέση, μια ρηξιακή λογική , μια ιδεολογία και έρχεται κάποιος και την εισφέρει . Το να έρθει κάποιος και να επαναλάβει αυτά που είναι θέσεις άλλου κόμματος, με μικρές διαφορές, χωρίς μάλιστα γωνίες, χωρίς ρήξεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, και απλά με ένα άλλο αμπαλάζ, η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια όσον αφορά την διαπερατότητά του στο εκλογικό σώμα».

Μετεκλογικές συνεργασίες

Σχετικό με το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε: «Νέα Δημοκρατία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες αντιθετικές. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Και για να αλλάξουν τα πράγματα, με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα και αν θα ήταν πρόθυμο να συνεργαστεί, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε: «Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει το bonus και έχει το bonus το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει το σενάριο. Αν το bonus το έχει το πρώτο κόμμα, ακόμα και ήθελε το δεύτερο κόμμα να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο – ξέρουμε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άρα, δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια».