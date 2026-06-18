Αποκλίνουσες οι θέσεις Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, δείχνουν πώς θα εξελιχθεί το τοπίο την επόμενη μέρα των εκλογών στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών- Αποφεύγει την επί της ουσίας τοποθέτηση ο Ανδρουλάκης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να τον καλεί να τοποθετηθεί προσωπικά για τις δηλώσεις της πρώην Επιτρόπου.

Η σφοδρή αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα την Τετάρτη (ΕΔΩ), κάτω από την πίεση της τρίτης θέσης που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, φέρνει στην επιφάνεια τα υπαρκτά προβλήματα που η Χαριλάου Τρικούπη υποβαθμίζει ενόψει της κάλπης.

-Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας εκφράζουν δυο διαφορετικά ρεύματα που ενυπάρχουν στη Χαριλάου Τρικούπη για τις συμμαχίες και τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ: Η πλευρά Δούκα κατηγορεί ουσιαστικά την πρώην Επίτροπο ότι φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ η ηγεσία του κόμματος στο σύνολό της εκτιμά ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει πραγματικό στόχο τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι δυο τάσεις είναι απολύτως υπαρκτές στη Χαριλάου Τρικούπη και μέχρι τώρα κρατούνταν χαμηλά λόγω των επικείμενων εκλογών και προκειμένου να μην κατηγορηθούν Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας ότι υποσκάπτουν την προσπάθεια της ηγεσίας για «νίκη στις εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά». Οι δημοσκοπήσεις που φέρουν τρίτο -κάποια στιγμή και τέταρτο- το ΠΑΣΟΚ φέρνουν στην επιφάνεια την πραγματική κατάσταση στη Χαριλάου Τρικούπη και σίγουρα καταδεικνύουν τις τάσεις που θα εκδηλωθούν το βράδυ των εκλογών.

-Η ηγεσία είναι φανερό πως δεν θέλει να ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά και επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα. Η διαρροή της για το πρόβλημα ότι ήταν εντελώς αμήχανη: «Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη»!

-Είναι φανερό πως η ηγεσία του κόμματος, με μια στάση «Πόντιου Πιλάτου», επιλέγει να υποβαθμίσει ένα απολύτως υπαρκτό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη δημόσια αντιπαράθεση δυο κορυφαίων στελεχών. Προφανώς ενόψει των εκλογών επιλέγει να κάνει πως δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα.

-Μόλις στις 9 Ιουνίου ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τις τότε δηλώσεις Δούκα προειδοποιούσε: «Όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος θα παύει να είναι μέλος του κόμματος». Οκτώ μέρες μετά έδειξε ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει την προειδοποίησή του. Δεν μπορεί να διαγράψει την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα, εν αντιθέσει με ότι συνέβη με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο αλλά -ουσιαστικά- και με τον Χάρη Καστανίδη και τον Αντώνη Σαουλίδη που δεν του επιτράπηκε να λάβει μέρος στο Συνέδριο. Η αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου-Δούκα δείχνει επίσης την έλλειψη ουσιαστικής συλλογικής λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ και διαμόρφωσης κοινής γραμμής.

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-Το «επεισόδιο Διαμαντοπούλου-Δούκα» δείχνει πως η ενότητα του ΠΑΣΟΚ είναι εύθραυστη, κάτι που θα φανεί το βράδυ των εκλογών όταν τεθούν τα διλήμματα των συνεργασιών. Διλήμματα που η ηγεσία επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει με τη θέση «ή θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα γίνουμε κυβέρνηση ή αλλιώς θα μείνουμε στην αντιπολίτευση».

-Ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ του «πέταξε το γάντι» στη διαρροή του ΠΑΣΟΚ δεν τοποθετείται ως προς τη θέση της Άννας Διαμαντοπούλου κυρίως ως προς τα καλά δημοσιονομικά της χώρας. Θέση που προφανώς θα εκμεταλλευτούν στο έπακρο στο εξής η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα στο τέλος το ΠΑΣΟΚ να αναγκαστεί να τοποθετηθεί. Και μάλλον να υιοθετήσει την πρόταση της πρώην Επιτρόπου.

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