Επανέρχομαι στην φετινή (έτους 2026) Ετήσια Έκθεση της CEPEJ για την κατάσταση απονομής της Δικαιοσύνης στα 27 κράτη – μέλη για να παραθέσω πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα την χρήσιμη και κρίσιμη – κατ’ εμέ – πληροφόρηση που συνάγεται από αυτήν στα πιο καίρια σημεία της.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1) Παραμένει σε υψηλά ποσοστά η έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ελληνική Δικαιοσύνη ίδια με αυτά της προηγούμενης εκθέσεως (56%) επί του οποίου πολύ καλή γνώμη έχει το 27% και αρκετά κακή το 29%, καταγράφοντας το 3ο υψηλότερο ποσοστό δυσπιστίας στα 27 Κράτη – Μέλη με περισσότερο από το εθνικό ποσοστό να καταγράφουν η Βουλγαρία (70%) και η Κροατία (69%), ενώ τα χαμηλότερα στο Λουξεμβούργο (8%) και στη Δανία (9%).

Οι κύριοι λόγοι έλλειψης εμπιστοσύνης (από το 56%) ανάγονται σε τρείς επιμέρους λόγους, παρεμβάσεις ή πιέσεις:

α) από οικονομικά και άλλα συμφέροντα (55,2%)

β) από την Κυβέρνηση και πολιτικούς (49,6) και

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γ) στην έλλειψη εμπιστοσύνης της στάσης των ίδιων των δικαστικών λειτουργών ως προς το ανεξάρτητό του φρονήματός τους (43,8%)

Τέλος, σημαντικό εύρημα της Έκθεσης ως προς την αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος στα Κράτη – Μέλη και δη στην Ελλάδα είναι αυτό που αναφέρεται στον βαθμό εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων έναντι της Δικαιοσύνης, όπου στην Ελλάδα από το γενικό ποσοστό του 56% ανεβαίνει στο 65% εκ του οποίου ένα 55% τη θεωρεί «αρκετά κακή», ενώ ένα 30% «πολύ κακή» (!!!). Χειρότερα ποσοστά κι εδώ καταγράφονται πάλι σε Βουλγαρία (70%) και Κροατία (68%), όμως αγγίζουν ο γενικό ποσοστό του πληθυσμού, και τα χαμηλότερα σε Σουηδία και Ολλανδία (9%).

Μάλιστα, ετι περαιτέρω στο συγκεκριμένο πεδίο στο ερώτημα για το βαθμό εμπιστοσύνης του επιχειρείν στη Δικαιοσύνη για την προστασία των επενδύσεων τους το ποσοστό αναξιοπιστίας ανεβαίνει στο 70% στην Ελλάδα (με 34% «μεγάλη έλλειψη» και 36% «αρκετή έλλειψη»), το οποίο είναι και το μεγαλύτερο στα 27 Κράτη – Μέλη, πράγμα που δείχνει ότι η αναξιοπιστία στη Δικαιοσύνη δεν προέρχεται κυρίως από μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες κλπ. πληθυσμό, αλλά από το χώρο της επιχειρηματικότητας (!!!).