«Το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί είναι αστικά κατάλοιπα» λέει- και είναι και υφυπουργός Πολιτισμού.

Εκατοντάδες άνθρωποι της Τέχνης, των Γραμμάτων και του Πολιτισμού στηρίζουν το ΚΚΕ και τον ρόλο του στην προάσπιση της Τέχνης και των δημιουργών της απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, υπογράφοντας κείμενο καταδίκης των απαράδεκτων δηλώσεων του υφυπουργού Πολιτισμού Ι. Φωτήλα κατά του ΚΚΕ.

Τι είπε ο Ι. Φωτήλας; «Το ΚΚΕ δεν θέλει τον Πολιτισμό και την Τέχνη γιατί είναι αστικά κατάλοιπα».

Μεταξύ αυτών που υπογράφουν;

Βόσσου Σοφία, Γερασιμίδου Ελένη, Δημοπούλου Λίνα, Διαγούπη Τζένη, Ερωφίλη, Ζιώγα Ελένη, Θωμαΐδης Κώστας, Καλαντζόπουλος Γιάννης, Κανελλοπούλου Μαρία, Κανέλλος Δημήτρης, Καπαρού Αργυρώ, Καραγιάννη Βένια, Καρακάση Ελένη, Καταλειφός Δημήτρης, Κατσαβού Αλίκη, Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Λειβαδάς Κώστας, Λεχουρίτη Ηρώ, Μαραγκίδου Μελπομένη, Μηλιάρης Ερρίκος, Μητρούσης Μιχάλης, Μουρούζη Νάντια, Μουτσάτσου Αναστασία, Μποφίλιος Νίκος, Μποφίλιου Νατάσσα, Μωραΐτης Νίκος, Ξάφης Αργύρης, Ξένος Αντώνης, Ξένου Αγγελική, Πάνου Θέμης, Παππά Ιωάννα, Περλέγκας Γιάννος, Πωλίνα, Ρίτσου Έρη, Σαμοΐλης Σπύρος, Σαραφιανός Σπύρος, Σβιτάιλο Ιβάν, Σεβίλογλου Μάκης, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Σοντάκη Μαριανθή, Σοφολόγης Γιάννης, Στάνκογλου Γιάννης, Τριανταφυλλίδης Κώστας, Τσακίρη Βίλμα, Φίλιππα Ελένη, Χατζησοφιά Άννα, Χρυσικού Δώρα και άλλοι.

Αλήθεια ο υφυπουργός Πολιτισμού έχει ακούσει ποτέ για τις σχέσεις του Μίκη, του Θάνου, του Κατράκη και εκατοντάδων ακόμα ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού με το ΚΚΕ;

Κρίμα.

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Β.Σκ.