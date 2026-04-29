Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 4χρονος που τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου στον Βατόλακκο Χανίων, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή.

H μεταφορά του νηπίου από τα Χανιά στο Ηράκλειο έγινε υπό αστυνομική συνοδεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διακομιδή. Το ασθενοφόρο, συνοδευόμενο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, έφτασε στο ΠΑΓΝΗ, όπου το παιδί εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, μετά τα πολύωρα και εξαιρετικά απαιτητικά χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Στην αυλή του σπιτιού το συμβάν

Το περιστατικό φέρεται να έγινε στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Την ώρα του συμβάντος, το παιδί βρισκόταν με τη γιαγιά του, καθώς οι γονείς του ήταν στην εργασία τους.

Το σκυλί, το οποίο ζούσε με την οικογένεια, φέρεται να επιτέθηκε ξαφνικά στον 4χρονο, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το παιδί φέρεται να πλησίασε το σκυλί προκειμένου να το χαϊδέψει.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο σκύλος δάγκωσε το αγοράκι, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο αλλά και τον λαιμό.