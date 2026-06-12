Το θρίλερ επιβίωσης με τον Μπράντ Πιτ θα κυκλοφορήσει στα σινεμά τον Σεπτέμβριο.

Ο Μπραντ Πιτ παλεύει με λύκους και την άγρια φύση στο πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας δράσης «Heart of the Beast» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Έιερ (End of Watch, Fury και The Beekeeper), η νέα ταινία επιβίωσης ακολουθεί τον Πιτ στον ρόλο ενός πρώην αξιωματικού των Ειδικών Δυνάμεων Τζέιμς Μπέλμοντ, ο οποίος μετά από αεροπορικό δυστύχημα, καταλήγει χαμένος στην έρημο της Αλάσκας μαζί με τον τραυματισμένο σκύλο του, Όντιν (Ούμπερ). Οι δυο τους αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν το μυαλό και τις δεξιότητές τους σε συνθήκες επιβίωσης, ώστε να βρουν μια διέξοδο από τα εκατοντάδες χιλιόμετρα δασικής έκτασης και να επιστρέψουν στον πολιτισμό. Δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά ο ήρωας έχει παράλληλα να αντιμετωπίσει και τις ψυχολογικές επιπτώσεις του πολέμου.

Το πρώτο τρέιλερ που αποκάλυψε η Paramount Pictures κυκλοφόρησε δείχνει τον Μπέλμοντ (Πιτ) και τον Όντιν να κατασκηνώνουν στην Αλάσκα, ενώ συναντούν και συνομιλούν με έναν χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζ.Κ. Σίμονς. Ο χαρακτήρας του Σίμονς προειδοποιεί τον Μπέλμποντ για το πόσο επικίνδυνη είναι η περιοχή, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε πλάνα από το αεροπορικό δυστύχημα που αφήνει τους δύο πρωταγωνιστές εγκλωβισμένους στη μέση του πουθενά. Οπλισμένος μόνο με τον εξοπλισμό που κατάφεραν να σώσουν, ο Μπέλμποντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι, προσπαθώντας παράλληλα να κρατήσει τον Όντιν ασφαλή.

{https://youtu.be/JFQcDFhNh4o?si=ggxiJJ64boM2SCCU}

Αυτό περιλαμβάνει τον χαρακτήρα του Πιτ να πέφτει σε ένα ορμητικό ποτάμι και να τον σώζει τελικά ο σκύλος του, καθώς και ένα βαλτώδες τοπίο που οι δυο τους διασχίζουν με δυσκολία. Στο τέλος του τρέιλερ, το δίδυμο παλεύει να αποκρούσει μια αγέλη λύκων που απειλεί να τους κατασπαράξει. Η ταινία επιβίωσης στην άγρια φύση συνδυάζεται με την ενδοσκόπηση, καθώς ο χαρακτήρας του Πιτ αναμετράται με όσα έζησαν αυτός και ο Όντιν κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Αξίζει να αναφερθεί ότι τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2025 στη Νέα Ζηλανδία και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, σε μια πληθώρα απομακρυσμένων τοποθεσιών σε όλη τη χώρα. Επίσης, ο Έιερ και η ομάδα του βρήκαν τον συμπρωταγωνιστή του Πιτ στη Νέα Ζηλανδία, όπου ζει ο σκύλος που υποδύθηκε τον Όντιν: ο Ούμπερ (όπως είναι το πραγματικό όνομά του), κάποτε ανήκε σε έναν διασώστη που δραστηριοποιούνταν στα βουνά της χώρας. Το εγχείρημα εξελίχθηκε σε οικογενειακή υπόθεση, καθώς οι τρεις γιοι του Ούμπερ επιλέχθηκαν για να κάνουν τα διάφορα stands.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πιτ βρίσκεται σε ένα περιβάλλον επιβίωσης. Θυμίζουμε το επιστημονικής φαντασίας, διαστημικό ταξίδι του Πιτ στην ταινία Ad Astra του 2019 που τον βλέπαμε επίσης μόνο του στο μεγαλύτερο μέρος του φιλμ. Ωστόσο, αυτό το περιβάλλον επιβίωσης θα είναι σαφώς μια πρόκληση για τον χαρακτήρα του, αλλά και «μια τελευταία αποστολή» για τον ίδιο και τον Όντιν.





Η ταινία «Heart of the Beast» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.