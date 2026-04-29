Με αφορμή την χθεσινή επίθεση του 89χρονου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστώνμε αφορμή το χθεσινό περιστατικό στο Πρωτοδικείο, ζητώντας να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων προστασίας.

«Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις για την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας, τα Δικαστήρια εξακολουθούν να παραμένουν εκτεθειμένα, με ανεπαρκή φύλαξη και χωρίς την αναγκαία θωράκιση απέναντι σε φαινόμενα βίας» τονίζει, μεταξύ, άλλων σε ανακοίνωση της η Ένωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η χθεσινή σοβαρή επίθεση εντός του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο), με τραυματισμό δικαστικών υπαλλήλων, αναδεικνύει για άλλη μία φορά με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο τα σοβαρά κενά ασφάλειας στα δικαστικά κτίρια.

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις για την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας, τα Δικαστήρια εξακολουθούν να παραμένουν εκτεθειμένα, με ανεπαρκή φύλαξη και χωρίς την αναγκαία θωράκιση απέναντι σε φαινόμενα βίας.

Δεν είναι δυνατόν δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και πολίτες να εργάζονται και να προσέρχονται καθημερινά στα Δικαστήρια υπό συνθήκες ανασφάλειας, με ελλιπή φύλαξη και χωρίς ουσιαστική πρόληψη απέναντι σε περιστατικά βίας και επιθέσεων.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ασφάλειας σε όλα τα Δικαστικά Μέγαρα της χώρας.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους τραυματισθέντες δικαστικούς υπαλλήλους και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.