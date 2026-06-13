Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση για το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή το περιεχόμενο της πιθανής συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας το Στενό του Ορμούζ θα είναι άμεσα «ανοιχτό σε όλους», διαβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί «γρήγορα, εύκολα και ομαλά».

Παράλληλα, προχώρησε σε μια αινιγματική αλλά ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση, τονίζοντας ότι σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει «η τελική εναλλακτική», την οποία, όπως είπε, «ελπίζουμε να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ποτέ ξανά».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το SkyNews στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Η Συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, η JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από έξι χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει πολύ πριν. Η Συμφωνία μου με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε θα έχουν, ούτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθειας.

Η Συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές του Ομπάμα προς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινα, "ζεστά" μετρητά, κανένα χρήμα δεν θα ανταλλάξει χέρια.

Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά κάτω από τα ισχυρά βυθισμένα γρανιτένια βουνά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 μας και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν όχι, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική, ελπίζουμε να μην την ξαναχρησιμοποιήσουμε ποτέ! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!».

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Διαψεύδει η Τεχεράνη

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση αντίδραση από το Ιράν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μέσω ανάρτησης στο Telegram, χαρακτήρισε την επιμονή του Τραμπ για υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή ως «ασυνήθιστη» και υποστήριξε ότι ασκεί πίεση στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι το μνημόνιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι η υπογραφή εντός της Κυριακής «δεν πρόκειται να συμβεί». Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης άφησαν αιχμές για τα κίνητρα του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί η ανακοίνωση της συμφωνίας να συμπέσει με τα γενέθλιά του στις 14 Ιουνίου, μετατρέποντας το γεγονός σε μια προσωπική πολιτική και επικοινωνιακή επιτυχία.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τη νέα προειδοποίηση του Τραμπ περί ύπαρξης «απόλυτης εναλλακτικής λύσης» σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Αν και δεν διευκρίνισε σε τι αναφέρεται, η δήλωση ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί στο τραπέζι πιο σκληρές επιλογές εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Παρά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και ότι οι δύο πλευρές παραμένουν κοντά σε μια συμφωνία. Ωστόσο, οι διαφωνίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και οι εκατέρωθεν πολιτικές πιέσεις δείχνουν ότι η τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να κρύβει σημαντικά εμπόδια.

Νωρίτερα σήμερα ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Εντούτοις, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ τόνισε πως «θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε την ακριβή ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης, ωστόσο η υπογραφή δεν θα γίνει αύριο».

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να συμβεί αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, λόγω του δισταγμού της άλλης πλευράς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε δηλώσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μμε.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους αρνήθηκε να αναφερθεί στην ημερομηνία υπογραφής, αλλά δήλωσε: «Είναι μια σπουδαία και πολύ ισχυρή συμφωνία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο εμπόλευρες πλευρές φαίνεται να είναι κοντά σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Σαρίφ ωστόσο είπε σήμερα στο X: «Είμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία από ποτέ».