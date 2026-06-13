Tι αναφέρει ο βασικός διαμεσολαβητής, το Πακιστάν. Αναμένονται εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.

Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει, με τις πρόσφατες εξελίξεις να έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της περιοχής, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δήλωσε στο X ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται πιθανότατα εντός των επόμενων 24 ωρών, με «την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας να ακολουθεί αμέσως μετά, και τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα» ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και το Ιράν για τη δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, καθώς και τις χώρες της περιοχής για την υποστήριξή τους.

«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», κατέληξε.

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Ωστόσο, το Ιράν διαμηνύει ότι ο ακριβής χρόνος υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα είναι την Κυριακή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέϊ, στα κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη.

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Ο Μπαγκέϊ δήλωσε ότι η πιθανότητα της υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται προσοχή σχετικά με το οποιοδήποτε σχόλιο για την ημερομηνία της υπογραφής, εξαιτίας της καθυστέρησης της άλλης πλευράς.

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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι συνομιλίες προχωρούν προς ένα μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να μειώσει τις στρατιωτικές εντάσεις και να επαναλειτουργήσει σημαντικές εμπορικές οδούς. Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι αμφισβητούν αρκετούς αμερικανικούς ισχυρισμούς σχετικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης συμφωνίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα και την περιφερειακή επιρροή του Ιράν.

Το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει πολιτικά ή οικονομικά το Ιράν. Οι Ισραηλινοί ηγέτες φοβούνται ότι η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να προσφέρουν στην Τεχεράνη πρόσθετους πόρους. Παράλληλα, έχουν εμφανιστεί διαφωνίες μεταξύ της ισραηλινής κυβέρνησης και της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι στρατιωτικές εντάσεις δεν έχουν εξαφανιστεί. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αναχαίτισε ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες του κόσμου. Η ασφάλεια και ο έλεγχος της περιοχής αυτής αποτελούν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.

Ταυτόχρονα, οι συγκρούσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο συνεχίζουν να προκαλούν αστάθεια. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε σοβαρή κλιμάκωση στον Λίβανο θα μπορούσε να απειλήσει τη διπλωματική διαδικασία και να υπονομεύσει τις προσπάθειες για μια μόνιμη λύση.

Παρότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ιρανικές αρχές εμφανίζονται αισιόδοξες για την πρόοδο των συνομιλιών, το παρελθόν δείχνει ότι παρόμοιες ανακοινώσεις δεν οδήγησαν πάντοτε σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ότι μια διπλωματική λύση είναι προτιμότερη από μια παρατεταμένη στρατιωτική σύγκρουση, η οποία θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία.