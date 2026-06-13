Tο Ιράν ζήτησε την Παρασκευή την αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσινγκτον απαιτεί την καταστροφή τους στο πλαίσιο του μνημονίου συνεννόησης που συζητείται επί του παρόντος.

«Η θέση μας ήταν πάντα ότι ο μόνος τρόπος διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένων υλικών είναι η αραίωσή τους στο Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση.

Η αραίωση του ουρανίου σε ποσοστό μικρότερο του 5%, που απέχει μακράν από το 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, θα επέτρεπε να απομακρυνθεί σημαντικά η απειλή εμπλουτισμού για στρατιωτικούς σκοπούς.