Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones-καμικάζι «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία».

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones-καμικάζι «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αναφέρουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

{https://x.com/TheDailyCPEC/status/2065660679499993186}

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».