Μια νέα μελέτη στις ΗΠΑ δείχνει ότι, παρότι το ανθρακούχο νερό αυξάνει προσωρινά την οξύτητα στο στόμα, η επίδρασή του είναι πολύ πιο ήπια από εκείνη των αναψυκτικών.

Αν έχετε αντικαταστήσει τα αναψυκτικά με ανθρακούχο νερό πιστεύοντας ότι είναι πιο φιλικό για τα δόντια σας, τα νέα είναι μάλλον ενθαρρυντικά.

Μια νέα προκαταρκτική μελέτη στο Πανεπιστήμιο Purdue στις ΗΠΑ δείχνει ότι, παρότι το ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη αυξάνει προσωρινά την οξύτητα στο στόμα, η επίδρασή του είναι πολύ πιο ήπια από εκείνη των αναψυκτικών με ζάχαρη και δεν φαίνεται να φτάνει σε επίπεδα που συνδέονται με φθορά του σμάλτου.

Η έρευνα παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ετήσιο συνέδριο της American Society for Nutrition στην Ουάσιγκτον και εξέτασε πώς διαφορετικά ροφήματα επηρεάζουν το pH του σάλιου, έναν από τους βασικούς δείκτες για την υγεία των δοντιών.

Είναι γνωστό ότι όταν το pH στο στόμα πέσει κάτω από το 5,5 (γίνεται πολύ όξινο) το σμάλτο αρχίζει να αποδυναμώνεται και σταδιακά να διαβρώνεται. Ωστόσο, οι μετρήσεις έδειξαν ότι το ανθρακούχο νερό προκαλεί μόνο μια παροδική μείωση του pH, η οποία αντιστρέφεται γρήγορα χάρη στη φυσική δράση του σάλιου.

Στη μελέτη συμμετείχαν 20 ενήλικες, οι οποίοι δοκίμασαν τέσσερα διαφορετικά ροφήματα: αναψυκτικό με ζάχαρη, απλό ανθρακούχο νερό, ανθρακούχο νερό εμπλουτισμένο με ασβέστιο και απλό νερό. Οι ερευνητές, αντί να εξετάσουν μόνο την οξύτητα των ίδιων των ποτών, μέτρησαν σε πραγματικό χρόνο το pH του σάλιου μετά την κατανάλωσή τους, ώστε να καταγράψουν την πραγματική αντίδραση του στόματος.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Τα αναψυκτικά με ζάχαρη προκάλεσαν τη μεγαλύτερη και πιο παρατεταμένη αύξηση της οξύτητας. Ακόμη και 20 λεπτά μετά την κατανάλωσή τους, το pH του σάλιου παρέμενε σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το απλό νερό. Αντίθετα, το ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη προκάλεσε μόνο μια σύντομη πτώση του pH μέσα στα πρώτα δύο λεπτά, ενώ στην περίπτωση του ανθρακούχου νερού με ασβέστιο η αντίστοιχη μεταβολή εμφανίστηκε περίπου πέντε λεπτά μετά την κατανάλωση. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, το pH επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

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Το σάλιο λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός προστασίας

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι το σάλιο λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός προστασίας, εξουδετερώνοντας σταδιακά την οξύτητα μετά την κατανάλωση όξινων ροφημάτων. Επιπλέον, σε κανένα από τα σενάρια με το ανθρακούχο νερό το pH δεν έπεσε κάτω από το όριο που θεωρείται επικίνδυνο για το σμάλτο των δοντιών.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα τα ανθρακούχα ποτά είναι αθώα. Η συχνότητα κατανάλωσης, η διάρκεια παραμονής του ροφήματος στο στόμα και κυρίως η παρουσία ζάχαρης αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης των δοντιών. Ένα αναψυκτικό που καταναλώνεται αργά ή σε επαναλαμβανόμενες γουλιές μέσα στην ημέρα μπορεί να διατηρεί το στόμα σε όξινο περιβάλλον για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τη φθορά του σμάλτου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αντικατάσταση των αναψυκτικών με ζάχαρη από ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη αποτελεί μια απλή αλλαγή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διάβρωσης των δοντιών. Παράλληλα, θεωρούν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στη δημιουργία ποτών με νέα σύνθεση με ακόμη λιγότερη διαβρωτική επίδραση.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η μελέτη βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό συνέδριο και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό έπειτα από αξιολόγηση από ανεξάρτητους επιστήμονες. Αυτό σημαίνει ότι τα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από μεγαλύτερες και μακροχρόνιες έρευνες.





