Τα θέματα που ακολουθούν έχουν τεθεί σε όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο προετοιμασίας. Μέσα από 99 πραγματικές ερωτήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία των εξετάσεων και να αξιολογήσουν το επίπεδο των γνώσεων τους.

Συγκέντρωσα για εσάς όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους πέντε εισαγωγικούς διαγωνισμούς της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων και αφορούν στις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021). Από τη μελέτη και την επίλυση των ερωτημάτων αυτών προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα:

Α) καμία διάταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα, καθώς οι εξεταστές έχουν αντλήσει θέματα από ολόκληρο σχεδόν το εύρος του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,

Β) ορισμένες διατάξεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και φαίνεται να αποτελούν «αγαπημένες» επιλογές των εξεταστών, ενδεικτικά, το άρθρο 89 (9 φορές), το άρθρο 7 (8 φορές), το άρθρο 118 (3 φορές), το άρθρο 88 (5 φορές), το άρθρο 166 (6 φορές), το άρθρο 178 (5 φορές), το άρθρο 3 (3 φορές), το άρθρο 13 (6 φορές), το άρθρο 113 (4 φορές), το άρθρο 123 (3 φορές) και το άρθρο 149 (4 φορές). Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις έχουν διατυπωθεί με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο διεξαγωγής κάθε διαγωνισμού. Πρόκειται για ενδεικτικές απαντήσεις, καθώς η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών δεν δημοσιεύει επίσημο πίνακα απαντήσεων μαζί με τα θέματα των εξετάσεων.

Ενδεικτική απάντηση: Α

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 132 παρ. 1 ν.4798/2021) «Κάθε δικαστικός υπάλληλος αξιολογείται αυτοτελώς από δύο (2) αξιολογητές […] Αν, λόγω της θέσης του αξιολογουμένου στην οικεία υπηρεσιακή μονάδα […] δεν υπάρχει δικαστικός υπάλληλος ανώτερος του αμέσου προϊσταμένου, δεύτερος αξιολογητής είναι ο πρόεδρος του τμήματος του δικαστηρίου»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 130 παρ. 3 ν.4798/2021) «Ο δικαστικός υπάλληλος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση και αντίγραφα των στοιχείων του προσωπικού του μητρώου»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 132 παρ. 1 ν.4798/2021) «Κάθε δικαστικός υπάλληλος αξιολογείται αυτοτελώς από δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι συντάσσουν υποχρεωτικά εκθέσεις αξιολόγησης»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 139 παρ. 1 & 3 ν.4798/2021) «1.β) Για την κατηγορία ΔΕ: Από τον βαθμό Δ’ στον βαθμό Γ’ διετής υπηρεσία στον βαθμό Δ’, από τον βαθμό Γ’ στον βαθμό Β’ οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Γ […] 3. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αποκτούν αποφοιτήριο τίτλο δημοσίου Ι.Ε.Κ. διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 138 παρ. 1 ν.4798/2021) «Οι δικαστικοί υπάλληλοι μετά τον διορισμό τους διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται να απολυθούν για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 129 παρ. 1&2 ν.4798/2021) «1. Ο δικαστικός υπάλληλος δικαιοούται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του να λάβει μία φορά άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης […] 2. Η κατά την παρ. 1 υπηρεσιακή άδεια χορηγείται σε δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία δεν συνυπολογίζεται η δοκιμαστική, και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 156 παρ. 7 ΚΔΥ) «μετά τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς στην οργανική του θέση»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 149 παρ. 7 ΚΔΥ) «οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά τον διορισμό τους» ΩΣΤΟΣΟ (άρθρο 149 παρ. 8 ΚΔΥ) «κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 μετάθεση, πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε σε περίπτωση αμοιβαίας μετάθεσης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς λόγους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς ή υγείας»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 150 παρ. 1 ΚΔΥ) «μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου για λόγους υγείας διενεργείται, αν ο ίδιος ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του πάσχει από νόσημα για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχει κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα στον τόπο στον οποίο υπηρετεί, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, για λόγους υγείας, επιβάλλεται να υπηρετήσει σε άλλο τόπο» ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (άρθρο 150 παρ. 3 ΚΔΥ) «ως προστατευόμενα μέλη του δικαστικού υπαλλήλου, για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2, θεωρούνται […] γ) οι γονείς και των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 70οέτος της ηλικίας τους ή ανεξάρτητα από ηλικία, αν ο ένας έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, οι γονείς θεωρούνται προστατευόμενα μέλη εφόσον κατοικούν στον ίδιο τόπο με τον δικαστικό υπάλληλο»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 156 παρ. 2 ΚΔΥ) «η απόσπαση διενεργείται με απόσπαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο δικαστικός υπάλληλος»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 160 παρ. 1 ΚΔΥ) «κατά τον χρόνο της διαθεσιμότητας ο δικαστικός υπάλληλος λαμβάνει το 75% των αποδοχών του»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 160 παρ. 2 ΚΔΥ) «η θέση σε διαθεσιμότητα συνεπάγεται την παύση κάθε παρεπόμενης απασχόλησης την οποία έχει ο δικαστικός υπάλληλος λόγω της ιδιότητας του»





Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 164 ΚΔΥ)«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί να επιβληθεί στον δικαστικό υπάλληλο, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης οργάνου, το μέτρο της αναστολής της άσκησης των καθηκόντων του […]»ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΔΥ«Αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας ή υπηρεσίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, αντίστοιχα, που αναδεικνύονται, με τον αναπληρωτή τους, με κλήρωση, η οποία διενεργείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, με επιμέλεια του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, μεταξύ όλων των δικαστών ή εισαγγελέων, κατά περίπτωση, που υπηρετούν το δικαστήριο ή την εισαγγελία, πλην του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης […]»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 166 παρ. 1 ν.4798/2021) «Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους δικαστικούς υπαλλήλους είναι: α) η έγγραφη επίπληξη, […] γ) η στέρηση του δικαιώματος μισθολογικής εξέλιξης σε κλιμάκια από ένα (1) έως πέντε (5) έτη […] ε) η αφαίρεση της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου […]»

Ενδεικτικές απαντήσεις: Α, Β

Επεξήγηση ενδεικτικών απαντήσεων: (άρθρο 165 παρ. 2 ν.4798/2021) «Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: […] β) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους γ) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για δικαστικό υπάλληλο διαγωγή εντός και εκτός υπηρεσίας […]»

Ενδεικτικές απαντήσεις: Α, Β, Γ, Δ

Επεξήγηση ενδεικτικών απαντήσεων: (άρθρο 165 παρ. 2 ν.4798/2021) «Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: […] δ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων ε) Η άρνηση ή η παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας […] η) Η απείθεια και η άρνηση συμμόρφωσης στις νόμιμες εντολές των προϊσταμένων […] ια) Η μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων»





Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 166 παρ. 2 ΚΔΥ)«Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς […]»ΕΠΙΣΗΣ (άρθρο 178 παρ. 4 ΚΔΥ) «ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να παραγγείλει πειθαρχική δίωξη κάθε δικαστικού υπαλλήλου»





Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 166 παρ. 1 περ. Ζ ΚΔΥ) αναφέρεται ως πειθαρχική ποινή σε περίπτωση τελεσίδικης πειθαρχικής καταδίκης, ενώ, στις πρώτες διατάξεις, ο δικαστικός υπάλληλος μπορεί να τεθεί σε αργία καθώς του έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη δίχως να έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση.





Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 171 παρ. 4β ΚΔΥ) «η πειθαρχική δίκη επαναλαμβάνεται, με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 208 […] β) αν μετά την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης, εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για την ίδια πράξη ή παράλειψη […]» ΕΠΙΣΗΣ(άρθρο 208 παρ. 1 ΚΔΥ) «την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 171, μπορούν να ζητήσουν τα αρμόδια για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανα στην περ. α) της παραγράφου αυτής, ο δικαστικός υπάλληλος της περ. β), γ) και δ) της ίδιας παραγράφου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 177 παρ. 1 ΚΔΥ) «ο δικαστικός υπάλληλος που απέβαλε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς. Αν όμως κατά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης έχει ασκηθεί δίωξη […] η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. Σε περίπτωση κατά την οποία συνεχίζεται η πειθαρχική διαδικασία, αν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, παραμένει ανεκτέλεστη»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 171 παρ. 5 ΚΔΥ) «[…] ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις που αφορούν στον δικαστικό υπάλληλο […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 182 ΚΔΥ) «σε περίπτωση απόσπασης του δικαστικού υπαλλήλου σε μη δικαστική υπηρεσία, αρμόδιο είναι το πειθαρχικό όργανο της γραμματείας ή υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 181 παρ. 4 ΚΔΥ) «Το δικαστικό συμβούλιο στο οποίο έχει εισαχθεί πειθαρχική υπόθεση είτε μετά από άσκηση πειθαρχικής δίωξης είτε κατά παραπομπή από υπηρεσιακό συμβούλιο, εάν κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα επισύρει, κατά νόμο, πειθαρχική ποινή κατώτερη της οριστικής παύσης μπορεί, εκτιμώντας τις περιστάσεις, είτε να κρατήσει και να εκδικάσει την υπόθεση είτε να την παραπέμψει στο αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 178 παρ. 4-5 ΚΔΥ) «4.Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να παραγγείλει πειθαρχική δίωξη κάθε δικαστικού υπαλλήλου. 5. Ο Πρόεδρος […] του Αρείου Πάγου […] μπορούν να παραγγείλουν την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα αντίστοιχα δικαστήρια και υπηρεσίες»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1 ν. 4798/2021) «Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: α) Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, […] β) Όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 2 ν.4798/2021) «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν διαφωνεί με απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου ή με γνωμοδότησή του, που κατά τον νόμο απαιτείται να είναι σύμφωνη, μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της απόφασης ή γνωμοδότησης να παραπέμψει το ερώτημα στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για κρίση σε δεύτερο βαθμό»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 149 παρ. 3, 7 & 8 ν.4798/2021) «3. Η μετάθεση διενεργείται με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου […] 7. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά τον διορισμό τους. 9. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3, μετάθεση, πριν από την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, είτε σε περίπτωση αμοιβαίας μετάθεσης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς λόγους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς ή υγείας»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 13 παρ. 4 ν.4798/2021) «4. Η μη εμπρόθεσμη προσέλευση του διοριζόμενου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται μη αποδοχή του διορισμού»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 3 & 4 ν.4798/2021) «3. Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου. 4. Η προσφυγή ασκείται με κατάθεση στον προϊστάμενο ή στον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο προσφεύγων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 91 ν. 4798/2021) «Στην αρμοδιότητα της υπηρεσιακής συνέλευσης ανήκουν: α. η υποβολή προτάσεων για: αα) την κατανομή των θέσεων και τον προγραμματισμό των προσλήψεων, αβ) τον προγραμματισμό των εργασιών της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αγ) την κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αδ) τα κριτήρια επιλογής των δικαστικών υπαλλήλων για τη συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά όργανα που προβλέπονται από τον νόμο ή τον κανονισμό του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αε) τα κριτήρια τοποθέτησης και μετακίνησης των υπαλλήλων, β. η αξιολόγηση των εργασιών της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, γ. η συζήτηση επί των εκθέσεων των υπαλλήλων στις οποίες περιέχονται διαπιστώσεις και προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, δ. κάθε θέμα, το οποίο ανατίθεται στην υπηρεσιακή συνέλευση από ειδικές διατάξεις.»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 92 παρ. 2 ν.4798/2021) «Στην υπηρεσιακή συνέλευση καλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και μπορούν να παρίστανται: […] γ) εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου […]»