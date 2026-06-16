Πότε θα ανακοινωθούν τα σημερινά θέματα των Πανελληνίων 2026 στα Αγγλικά, όσα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών ανοίγει η αυλαία των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026, με χιλιάδες υποψηφίους να διεκδικούν μια θέση σε σχολές όπου η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί βασική προϋπόθεση εισαγωγής.

Η εξέταση στα Αγγλικά δεν αφορά μόνο όσους στοχεύουν στις Φιλολογίες Ξένων Γλωσσών, αλλά και υποψηφίους που επιλέγουν τμήματα με έντονο διεθνή προσανατολισμό, όπως οι Ναυτιλιακές, οι Τουριστικές και οι Διεθνείς Σπουδές. Στις σχολές που απαιτούν υποχρεωτικά εξέταση στα Αγγλικά περιλαμβάνονται τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, όπου η γλωσσολογία, η λογοτεχνία και ο αγγλόφωνος πολιτισμός βρίσκονται στο επίκεντρο των σπουδών. Παράλληλα, οι Ναυτιλιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας λόγω της διεθνούς φύσης των επαγγελματικών αντικειμένων που θεραπεύουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχολές που ζητούν εξέταση σε μία ξένη γλώσσα, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών ή Ιταλικών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τα τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Δημοσιογραφίας, καθώς και ορισμένα τμήματα Τουρισμού. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε δύο ξένες γλώσσες, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας αλλά και τις απαιτήσεις εισαγωγής.

Για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, η επίδοση στα Αγγλικά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως «κλειδί» για την εισαγωγή στις σχολές πρώτης προτίμησης. Οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων συνυπολογίζονται με αυξημένους συντελεστές, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει ή να ανατρέψει τη συνολική εικόνα των μορίων ενός υποψηφίου.

Καθώς η διαδικασία των Πανελληνίων 2026 μπαίνει στην τελική της ευθεία, οι υποψήφιοι καλούνται να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μόριο, με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών να αποτελεί για πολλούς το τελευταίο και πιο κρίσιμο βήμα πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και τη μάχη των Βάσεων Εισαγωγής 2026.

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Πανελλήνιες 2026: Στις 10 ξεκινά η εξέταση στα Αγγλικά - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα διαδικαστικά της εξέτασης, καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 09:30 το πρωί, με την εξέταση να ξεκινά στις 10:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Η προσκόμιση του δελτίου εξεταζομένου είναι υποχρεωτική, ενώ συνιστάται να έχουν μαζί τους και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίησή τους. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως και προετοιμασμένοι, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των επιτηρητών και των υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων.

Πανελλήνιες 2026: Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα στα Αγγλικά

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, θα γίνει μετά τις 12:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας πατώντας ΕΔΩ

Πανελλήνιες 2026: Πόσα μόρια δίνουν τα ειδικά μαθήματα

Με τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων να βρίσκονται σε εξέλιξη, χιλιάδες υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 καλούνται να δώσουν τη δική τους μάχη για πολύτιμα μόρια που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά για την εισαγωγή τους στις σχολές επιλογής τους. Τα ειδικά μαθήματα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα για όλα τα τμήματα, καθώς οι συντελεστές κυμαίνονται από 10% έως και 20%, ενώ στις σχολές όπου απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα το συνολικό ποσοστό μπορεί να φτάνει το 20%, με διαφορετική κατανομή ανά μάθημα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι Μουσικές Σχολές, όπου οι συντελεστές είναι ακόμη υψηλότεροι και μπορούν να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό σύνολο μορίων.

Οι μεγαλύτεροι συντελεστές συναντώνται στα Τμήματα Ξένων Φιλολογιών, στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, στα Ναυτιλιακά και Τουριστικά Τμήματα, αλλά και σε σχολές Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας. Για παράδειγμα, στα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Φιλολογίας το ειδικό μάθημα της αντίστοιχης γλώσσας συμμετέχει με ποσοστό 20% στον υπολογισμό των μορίων.

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι που στοχεύουν στις Αρχιτεκτονικές Σχολές εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα, το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, με συντελεστές που συνήθως ανέρχονται σε 10% για το καθένα. Στην περίπτωση της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οι συντελεστές διαφοροποιούνται, με το Γραμμικό Σχέδιο να έχει βαρύτητα 12% και το Ελεύθερο Σχέδιο 8%.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους των Μουσικών Σπουδών. Σε ορισμένα τμήματα, όπως αυτό της Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία συμμετέχει με συντελεστή 40%, γεγονός που μπορεί να ανατρέψει πλήρως τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων είναι απλός αλλά ιδιαίτερα σημαντικός. Ο βαθμός του ειδικού μαθήματος μετατρέπεται σε εκατοντάβαθμη κλίμακα και πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Το αποτέλεσμα προστίθεται στα μόρια που προκύπτουν από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Έτσι, ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία στο ειδικό μάθημα μπορεί να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα έναντι των συνυποψηφίων του. Για παράδειγμα, βαθμός 18 σε ειδικό μάθημα με συντελεστή 20% αποδίδει 3.600 μόρια, τα οποία προστίθενται στο συνολικό άθροισμα, επηρεάζοντας καθοριστικά τη θέση του στις τελικές κατατάξεις.

Γι’ αυτό και οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θεωρούνται κάθε χρόνο ένας από τους πιο κρίσιμους «κρίκους» της διαδικασίας, καθώς μπορούν να κρίνουν την είσοδο σε σχολές υψηλής ζήτησης και να διαμορφώσουν την τελική εικόνα των Βάσεων Εισαγωγής 2026.