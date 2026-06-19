Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και του εμπρησμού.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (19/06) σε αποθήκες στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τις φλόγες στο εσωτερικό των αποθηκών, οι οποίες προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι συγκεκριμένες αποθήκες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της τελευταίες μέρες, καθώς στο κτήριο σχεδιάζεται η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών.

Στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διερευνούν τα αίτια της φωτιάς, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού.