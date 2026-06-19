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Τον 78χρονο απεγκλώβισε ο εγγονός του.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (19/06) σε διαμερίσμα στις Σέρρες, με αποτέλεσμα ένας 78χρονος να μεταφερθεί με εγκαύματα στο νοσοκομείο.

Τον ηλικιωμένο κατάφερε να απεγκλωβίσει έγκαιρα από το διαμέρισμα ο 23χρονος εγγονός του, ο οποίος αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ο 78χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το διαμέρισμα του ηλικιωμένου κάηκε ολοσχερώς, ενώ το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.